El drama del olímpico Bernardo Tobar en Brasil por el coronavirus

Bernardo Tobar es uno de los deportistas insignias del tiro deportivo de Colombia y hoy en día vive momentos difíciles en Sao Paulo, Brasil, ciudad en la que pasa voluntariamente su cuarentena, luego de regresar de Europa, tras una concentración con el equipo de Brasil, que se interrumpió debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Tobar estaba en Polonia preparando a sus deportistas con miras a la participación en una Copa Mundo de Tiro en India, cuando las estrictas medidas para prevenir la propagación del virus fueron instauradas, por lo que comenzó a vivir una pesadilla, que aún no termina.



“Estoy bien, hasta el momento. Estoy bien de salud. Estoy en una cuarentena voluntaria, porque en Brasil no es obligatoria. Me sometí porque estábamos en Polonia en una concentración con el equipo de tiro de Brasil como preparación para la Copa Mundo de India”, le relató Tobar a EL TIEMPO desde su lugar de confinamiento.



Y agregó: “El día 14 de marzo nos tocó suspender la concentración y salir rápido de Polonia. El gobierno cerró las fronteras. Madrugamos al aeropuerto y nos dimos cuenta que los vuelos estaban cancelados. La Federación de Tiro de Brasil nos consiguió unos tiquetes de regreso por Alemania, pero teníamos que viajar, desplazarnos”.



Bernardo Tobar y sus dirigidos contaron con algo de suerte en su odisea. El técnico del equipo de rifle de Polonia les dio la mano, los llevó hasta la frontera alemana.



“Ese día nos levantamos como a las 5 de la mañana y nos fuimos para la frontera. Llegamos y tomamos un tren que encontramos de pura coincidencia, llegamos a Alemania, hicimos el papeleo y viajamos a Sao Paulo”, contó Tobar, que nació el primero de enero de 1951 en Popayán, Cauca.



“Llegamos a Brasil y nos sometimos a la cuarentena, a pesar de que acá no es obligatoria, pues había que tomar precauciones. Uno no sabía si tenía el virus. Este martes terminamos con ese acuartelamiento”, señaló la figura del deporte colombiano, que tomó parte en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996.



Tras cumplir con la cuarentena, Bernardo Tobar comienza otro camino. El payanés asegura estar preocupado por la situación de Brasil y Colombia, además, desea regresar al país para estar con su familia.



“Soy un hombre de 69 años y hace 10 que sufro de hipertensión. Estoy medicado. En el momento que se me acabe el medicamente no es fácil conseguirlo acá en Brasil, pues me lo venden con autorización con el médico tratante y él está en Colombia”, señaló Tobar, quien fue campeón mundial en la antigua Unión Soviética en 1990, en pistola neumática.



“Frente a esto he estado averiguando y tengo que llamar al cónsul de Colombia a ver si de pronto hubiera una opción de viajar. Una autorización, no sé. Me comentaban que hay una compañía aérea, que hay un avión que vuela a Bogotá, pero no sé si es verdad”, comentó el exdeportista y ahora entrenador.



Tobar confiesa que siente miedo y que si tiene la opción de regresar, pues se sometería a exámenes y a otra cuarentena.

“No se puede jugar con la salud de uno ni con la de los demás. Son preocupaciones que entre más días pasan aumentan. Viendo todo lo que está pasando en Brasil y en el mundo, pues si nos tocó la hora, es mi modo de pensar, si es la hora de morirnos, pues que estemos juntos, en familia. Yo por acá en la quinta porra, lejos de mi señora, de mis hijos, de mis nietos, pues es más difícil”, señaló.



“Acá estoy solo. No tengo quién vea por mí. No tengo quién hable con un médico, que diga quién soy yo, cualquier cosa si llega a pasar algo. Es distinto si eso me pasa en Colombia, es muy distinto todo”, agregó.



Bernardo Tobar advierte que está preocupado por su situación y que en Brasil debe haber otros ciudadanos colombianos en la misma situación.



“No busco que con esto se haga algo extraordinario, pero es la preocupación que tengo, como todo ser humano quiero estar con mi familia en Colombia”. Indicó.



