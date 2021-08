Bernardo Tobar critica a la Federación de Tiro, tras su actuación en Tokio

Bernardo Tobar, el tirador colombiano que finalizó su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio este domingo, lanzó duras críticas a la Federación Colombiana de Tiro, por diferentes situaciones que el deportista considera irregulares.

En sus declaraciones, Tobar primero hizo una reflexión: "En deuda conmigo, insatisfecho, no veníamos bien, pero uno siempre quiere hacer lo mejor, me voy con deuda",



Luego, agregó. "Pensé que se podía mejorar, ajustar. La cabeza no esta en su lugar, tengo que replantear cosas y reiniciar".



Pero el deportista fue más allá, criticando a los directivos: "Un error muy grande de la Federación y fue imponer un entrenador que no tiene que ver conmigo, un cubano que no he trabajado con él, no comparte su modo de hacer las cosas, y el argumento técnico que tiene. El presidente como delgado... se vuelve más de pasear y no entiendo si aquí veníamos a encerrarnos a una Villa. Se nos ha vuelto costumbre que directivos, el presidente es el primero que se sube y no priorizamos al deportista".



Tobar dijo que no estaba bien de la cabeza por la reciente muerte de su mamá, pero insistió en fallas previas directivas. "La preparación de la Federación había sido nula, la clasificación se consigue con esfuerzo familiar, nosotros metimos el dinero, e Indervalle. En Alemania me llega correo de la gerencia imponiéndome condiciones para tener un recurso del Comité Olímpico. Hay mucha presión y termina repitiéndose que no me dejaron estar con mi entrenadora".





DEPORTES