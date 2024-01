Barranquilla no podrá postularse para ser sede de Panamericanos, dice Comité Olímpico

Colombia sigue con la resaca de haber perdido la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, por incumplimientos en los pagos acordados con Panam Sports.

El país ha iniciado una cruzada nacional e internacional para intentar que Panam Sports se retracte en su decisión de retirar la sede.



Mientras tanto, países como Perú, Paraguay y México avanzan con fuerza en su postulación para poder organizar los Juegos.

No en Barranquilla

Detalles de la reunión citada por el presidente Petro para recuperar los Juegos Panamericanos

En medio de las gestiones que hace Colombia, lo último que se ha conocido es que Barranquilla, la sede original, no podrá postularse nuevamente para intentar organizar los Panamericanos 2027.



El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, dijo a EL TIEMPO que no es lógico que Barranquilla pudiera volver a postularse cuando le retiraron la sede. "Eso por reglamentación no se puede".



Sin embargo, Solano mantiene la esperanza de que Panam Sports reverse su decisión, a pesar de que en la carta que enviaron manifestaban que era de manera indeclinable.



Solano volvió a referirse al tema este jueves en la ceremonia de los Premios Altius y comentó: "Barranquilla no se puede presentar como sede porque es absurdo, si te quitan una sede cómo te van a premiar con darte la posibilidad para que te presentes. Estatutariamente no podrían".



Luego, Solano insistió: "Tenemos que convencer al Comité Ejecutivo de Panam Sports y ese paso lo vamos a dar".

Colombia tenía que cancelar 8 millones de dólares en dos pagos: uno de cuatro millones antes del 31 de diciembre del 2023 y otro, por el mismo valor, antes de finalizar el mes de enero del 2024, pero eso no se cumplió.



La decisión de Panam Sports hizo que el mismo gobierno encabezara la cruzada por la recuperación de la sede, pero eso hasta el momento no ha sido posible.



Alex Pussieldi es un reconocido periodista y consultor de natación que en sus redes sociales emitió un mensaje desalentador para la causa de Colombia. “Recibí información exclusiva: Los Juegos Panamericanos 2027 serán en Asunción”, fue el mensaje que dejó en su cuenta de X, antes twitter.



DEPORTES

