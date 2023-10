Ratifican a Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos de 2027

La ciudad de Barranquilla fue ratificada como la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, según confirmó a EL TIEMPO, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano.

"Nos comunicaron la decisión y es una excelente noticia para el deporte del país. Todo, gracias al compromiso del gobierno colombiano y de la Ministra, Astrid Rodríguez", dijo Solano.

Lo que hay que hacer

El pasado 19 de octubre, Rodríguez, Solano y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, presentaron un plan a la asamblea general de Panam Sports, pidiendo un plazo para cancelar las obligaciones atrasadas por parte de la organización de las justas.



La entidad le dio 90 días más para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarán en dos contados: 4 millones deben pagarse antes del 30 de diciembre y los otros 4 antes del 30 de enero. Así se garantizará que el país pueda realizar los Juegos, teniendo en cuenta que Asunción (Paraguay) también es aspirante.



La reunión fue en el Salón San Cristóbal del Hotel Sheraton de Santiago, en Chile, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, dio a conocer el nuevo plazo en el que se decidirá la sede de los Juegos Panamericanos del 2027.

En cuanto a la zona de recibo del escenario hay avances representativos, toda vez que ya se inició con las losas de cimentación y la instalación de redes de servicios (agua, energía) de los edificios. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla



“El 16 de noviembre se reunirá el comité organizador para ajustar todo en busca de seguir trabajando para sacar adelante las justas”, contó Solano.



De igual manera, Colombia propuso que los Juegos se realizaran en varias sedes, no solo Barranquilla, como fue la primera idea, sino que se incluyeran ciudades como Cartagena, Santa Marta, San Andrés y otras.



Panam Sports evaluará la propuesta y comunicará la decisión lo más pronto posible, según conoció EL TIEMPO.



"No fue un tema difícil, pero lo hemos superado y ahora nos queda es seguir trabajando para que las justas sean un éxito”, sentenció el dirigente colombiano.

