Pesas cumplió, aunque pudo haber sido mejor

El levantamiento de pesas es uno de los deportes insignia del país, cuando se habla de medallas en los ciclos olímpicos, y aunque faltaba una jornada para culminar las competencias en los Juegos Panamericanos, el seleccionado nacional dio por culminada su participación.

Al final, los pesistas colombianos lograron cinco oros y cuatro platas.

Francisco Mosquera fue oro en la prueba de los 61 kilos del levantamiento de pesas, que se llevó a cabo en la Escuela Militar Chorrillos, mientras que su compatriota Jhon Serna fue plata, en uno de los mejores resultados.

Mosquera levantó en el arranque 132 kilos, lo mismo que alzó en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, para el primer puesto. Lo escoltó su compatriota Jairo Serna con 127 kilos, mientras que el ecuatoriano Cristhian Zurita, con 125 kg, fue tercero.



En envión, Mosquera alzó 170 kg, nueva marca para las justas, y Serna hizo lo propio con 170 kg. Allí, el tercer puesto quedó en poder del mexicano Antonio Vásquez, con 163 kg.



Para el total, Mosquera fue primero con 302 kilos y Serna, segundo, con 297 kg. El bronce se quedó en poder de Vásquez, con 286 kg.



Este triunfo es doble para el colombiano, pues en los Centroamericanos y del Caribe del 2018, Vásquez le quitó el oro a Mosquera en envión y total.



Francisco Mosquera ganó tres medallas de oro en los pasados Juegos Bolivarianos del 2017 en Santa Marta, evento en el que comenzó el presente ciclo olímpico, que se cerrará el Tokio 2020.



No estuvo en los Juegos Suramericanos, pero fue a los Centroamericanos y del Caribe con la meta de conseguir tres oros, pero se quedó corto. Solo alcanzó el primer puesto en el arranque y fue plata en envión, quedando en deuda con la afición y con la delegación.



Las buenas noticias en la halterofilia siguen con Brayan Rodallegas, que ganó el metal de oro en la categoría de los 81 kilos, con mucha autoridad.

Brayan Rodallegas, pesista colombiano Foto: COC

En el arranque levantó 167 kilos, por 160 del dominicano Zacarías Donnat, mientras que el tercer lugar fue para el estadounidense Harrison Maurus, con 155 kg.



En el envión, Rodallegas alzó 196 kilos para el total de 363 kg y el primer puesto. Plata fue para el dominicano Zacarías Bonnat, 360 kg, y el bronce para el estadounidense, Harrison Maurus, con 350 kilos.



El pesista nacional, que se hizo deportista en Villavicencio, Meta, ganó la medalla de oro en el arranque de su categoría en los Juegos Bolivarianos del 2017 y fue plata en envión. Y en los Juegos Suramericanos ocupó el segundo lugar.



Luego, María Lobón ganó el oro en los 59 kilos de las pesas. En el arranque levantó 97 kilos, pero quedó de segunda, tras la ecuatoriana YM Figueroa, que también levantó 97 kg en primera instancia, lo que le dio el primer lugar parcial.

María Lobón celebra su oro. Foto: Cortesía del COC



La mexicana Janeth Gómez se quedó en la tercera casilla con 95 kg, mientras que la otra colombiana en competencia, Rosivé Silgado, levantó 93 kilos.



Y en el envión, movimiento en el que se definieron los metales, Lobón alzó 124 kilos para 221 del total que le dio el primer puesto.



La plata quedó en poder de la ecuatoriana Escobar con 220 kilos y el bronce en la venezolana Yusleidis Figueroa fue tercera con 215 kg.



Lobón no la tuvo fácil y es una de las medallas destacadas, pues eran sus primeros Juegos Panamericanos.



Mercedes Pérez logró la medalla de oro en la categoría de los 64 kilos de las pesas, en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.



Pérez logró su meta, lograr el título, el tercero en serie, tras los oros de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.



Jhonatan Rivas logró la medalla de oro en la categoría de los 96 kilos.



En el arranque fue segundo, lo derrotó el canadiense Robert Santavy, quien alzó la palanqueta con 176 kilos, uno más que el colombiano. Allí, el tercer lugar fue para el brasileño Serafim Veli, quien levantó 170 kilos.



En el envión, Rivas levantó 210, mientras que Santavy 208, para el oro en total del colombiano con 385, plata para el canadiense con 384 y Vallenilla, el venezolano, fue bronce con 374 kilos.



Las platas quedaron en los cuellos de Jhon Serna, 61 kilos, Ana Segura, 49; Yenny Sinisterra, 55, y Luis Javier Mosquera en los 73 kilos.



El lunar, Óscar Figueroa. El medallista de plata en los Juegos Olímpicos del 2012 y oro en los de Río de Janeiro 2016, no se presentó a la competencia del envión en los 67 kilos y se retiró de la competencia.



Leidy Solís tampoco respondió. La vallecaucana fue cuarta en la categoría de los 76 kilos y este ciclo olímpico para ella ha sido pesado, con resultados adversos, algo que no la deja bien parada con miras al Mundial de Tailandia y a los Olímpicos de Tokio 2020.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel