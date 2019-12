¿Cómo podrán competir atletas rusos, tras la sanción por dopaje?

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos durante cuatro años, por lo que no estará en Tokio-2020 y en la edición de invierno de Pekín-2022, debido a la falsificación de los datos de los controles entregados a la entidad, declaró un portavoz tras un comité ejecutivo celebrado este lunes en Lausana.

Sin embargo, deportistas rusos podrán participar en eventos como los Juegos Olímpicos y Mundial, pues hay una norma que los excluye.



Se advirtió desde hace mucho tiempo que los equipos y los atletas que demuestren que no tienen ninguna vinculación con el dopaje pueden competir, pero no bajo la denominación de Rusia, sin la bandera del país y si obtienen una victoria el himno no sonará.



Desde hace varios años eso sucede, por ejemplo, en los mundiales de atletismo. Por ejemplo, el Catar, este año, la rusa Anzhelika Sidorova logró el oro en el salto con pértiga bajo la consiga de atletas neutrales.



Las primeras informaciones advierten que la Eurocopa 2020, que tiene como sede a Rusia, se podrá disputar, aunque en ninguna de las noticias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se ha confirmado.



Lo que sí parece claro es que Rusia no podrá ser sede del Mundial de fútbol playa 2021 y del Mundial hockey en hielo del 2023.



Deportes