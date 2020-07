Deportistas colombianos llaman a la unidad

La creación de la Asociación Nacional de Atletas Olímpicos de Colombia, creada por el exgrimista Mauricio Rivas, ha creado discrepancias entre otros atletas que también han representado al país en este evento a lo largo de los años.

Existe un grupo de deportistas nacionales que aunque son partidarios de tener dicha Asociación, no reconocen la que Rivas ha conformado.



"El lunes 13 del corriente mes de julio, diferentes medios de comunicación han dado a conocer la noticia de que la Asociación Nacional de Atletas Olímpicos de Colombia ya tiene vida propia según confirmó su orientador, el esgrimista y atleta olímpico Mauricio Rivas, dejando entrever que la cifra de participantes es de 647 deportistas, cuando la realidad es que esa es la cifra estadística que corresponde al total de los atletas olímpicos que en representación de Colombia han participado en Juegos Olímpicos desde su primera ocasión en Los Ángeles 1.936, hasta las últimas olimpiadas en Río 2.016 y Pyeonchang 2.018, omitiendo de esta manera informar que el grupo de atletas que él lidera no llega a los 50 deportistas", dicen los atletas.



Y agregaron: "Para dar cumplimiento a los requisitos legales y jurídicos para la creación de un organismo de esta naturaleza en la normativa colombiana, y en las normas reglamentarias de la World Olympians Association, organismo internacional que agremia a la asociaciones nacionales de atletas olímpicos a nivel mundial, se establece una serie de trámites a surtir que son ineludibles y de obligatorio cumplimiento, siendo objetivo de éstos, resguardar el principio de participación de los asociados, que para el caso, seríamos los atletas olímpicos de Colombia, quienes seríamos requisito elemental para la vida de la organización".



Entre los firmantes de la comunicación figuran atletas de la talla de Erika Abril, Sebastian Uprimny, Paulo Villar, que es el representante de los deportes ante el Comité Olímpico Colombiano (COC), Angie Orjuela, Víctor Hugo Peña, Ángela Figueroa, Luis Miguel Pineda, entre otros.



"De tal manera que, para dar cumplimiento a lo establecido para pertenecer a la asociación mundial de atletas olímpicos se debe, no solo invitar públicamente a TODOS los atletas olímpicos para unirse a la asociación, sino también cumplir con la socialización del proyecto de estatutos, dando el plazo necesario para recibir observaciones, citar oficialmente a los atletas para constituir la asamblea y someter a consideración de la misma el mencionado documento, pasos de obligatorio cumplimiento que no se han dado por parte del señor Rivas, lo cual nos preocupa en tanto que este tipo de organizaciones deben ser fiel reflejo de los valores y principios del Movimiento Olímpico. ", se señala en la comunicación.



"no es cierto que el señor Rivas sea nuestro orientador, ya que para el momento somos un grupo conformado por 64 atletas olímpicos de diferentes disciplinas deportivas quienes casi en su totalidad, desconocíamos hasta la semana pasada de las actividades que venía desarrollando el señor Rivas sobre este propósito, y no había contactado a ninguno de nosotros cuando disponía de medios para hacerlo. Reconocemos el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a este tema, pero lamentamos mucho que, en su encomiable labor, no haya priorizado el ajuste jurídico obligatorio establecido por las normas, cual sí es nuestra prioridad y en lo que estamos trabajando en grupo. Buscando unión de esfuerzos, cursamos invitación al señor Rivas para participar en reunión que hicimos el pasado sábado 11 de los corrientes, invitación que declinó", se precisó.



"Nos parece riesgoso, por no decir temerario, que el señor Rivas establezca a priori, la cifra de 647 atletas olímpicos como integrantes de su asociación, ya que en primer término, no todos, aunque ojalá así fuera, estarán interesados en registrarse, como que tampoco se puede asegurar que todos estén vivos sin previa verificación; y en segundo lugar, sabemos que su grupo lo integran actualmente alrededor de 40 atletas olímpicos", aducen los deportistas en una carta.



"Queremos dejar en claro que al día de hoy, no existe aún en Colombia la anunciada “ Asociación Nacional de Atletas Olímpicos de Colombia” a la que el señor Rivas pretende dar vida sin el cumplimiento de las normas legales atinentes, y en los tiempos y modos establecidos para el efecto", se precisó.



"Expresamos nuestro propósito indeclinable como grupo de atletas olímpicos de seguir adelante y surtir todos los trámites nacionales e internacionales necesarios para crear y dar vida jurídica a la “Asociación Nacional de Atletas Olímpicos de Colombia” dentro de las exigencias de la legalidad, cumpliendo además con los principios democráticos que deben estar presentes en toda institución. Aprovechamos entonces para invitar cordialmente al atleta olímpico, señor Mauricio Rivas y a todos los atletas olímpicos que conforman su grupo, para que unamos esfuerzos y trabajemos mancomunadamente en procura de éste importante propósito", se indicó.



Deportes