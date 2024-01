Gobierno culpa a Panam Sports y dice estar sorprendido tras perder los Panamericanos

Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, que estaban asignados a Barranquilla por el incumplimiento del primer pago del 31 de diciembre del 2023.

Ante esto, la ministra Astrid Rodríguez emitió un comunicado anunciando la 'sorpresa' del Gobierno por la decisión de Panam Sports.



Además, la jefe de cartera explicó que eso no fue lo acordado con Panam Sports cuando se eligió a Colombia a ser sede de los Juegos Panamericanos.

Facebook Twitter Linkedin

Ministerio del Deporte Foto: Ministerio del Deporte

"Damos cuenta a los recursos que hemos desembolsado a Panam Sports para los Juegos Panamericanos y Parapanamercanos. EI Gobierno de Colombia ha reafirmado en múltiples ocasiones su compromiso genuino con la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027".



"En conversación con Neven llic, presidente de Panam Sports, la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, llegó a un acuerdo para efectuar el pago total de uso 8.000.000 durante el mes de enero de 2024, en tanto existía una dificultad para hacerlo durante la vigencia 2023".



"De manera sorpresiva, Panam Sports envía una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestando la decisión unilateral y, contrario a lo acordado con este Ministerio, de rescindir el contrato y cancelar la realización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla".



"Es preciso señalar que esta administración, en el marco de lo contemplado en el contrato cuyo objeto es destinar a Barranquilla como ciudad sede para la organización de los XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el año 2027, continuó los trámites para apropiar los recursos con destino a las cuotas de concesión de derechos de medios, venta de productos oficiales, y de patrocinios, tal y como fueron exigidos".



"El compromiso del Gobierno Nacional para cumplir con lo acordado y poder de esta manera asegurar la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se refleja en la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 19 de enero al 31 de diciembre de 2024″, en la cual fueron asignados los recursos específicos para la región Caribe, dentro de los que se contemplan los de este compromiso deportivo.



Tras leer el comunicado, la ministra Astrid Rodríguez respondió a las preguntas: "Teníamos dos pagos que hacer, uno en diciembre de 2023 y el otro en enero de 2024. El de diciembre, como se lo dije al presidente de Panam y al del Comité Olímpico Colombiano, tuvimos una dificultad en la plata que nos dan para la asignación de todos los pagos que debíamos hacer. Eso no nos alcanzaba y teníamos dos opciones: dejar el pago que teníamos en diciembre, que teníamos la plata, en cuentas por pagar, pero el estado dijo que posiblemente las pagarían en marzo, la otra opción era dejarlo con presupuesto de enero de 2024 y hacerlo en enero de 2024".

Facebook Twitter Linkedin

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

"Le dije al presidente Neven Ilic que tengo la plata en enero para hacerlo más rápido y poderle cumplir, le dije que podía corroborar. Pero, el comité ejecutivo (de Panam Sports) que nosotros perderíamos la sede en Barranquilla 2027. En varias oportunidades nos hemos reunido con Panam Sports para mostrar nuestra solidez".



"Este contrato viene del 2021, ese año se hace un pago. En 2022 no se hace un pago. En 2023 retomamos las conversaciones para mostrar nuestro deseo de mirar cómo seguir con la sede y quedamos comprometidos a pagar en diciembre el pago de 2022, pero por flujo de caja no lo pudimos hacer, por eso decidimos hacerlo en enero (los 8 millones de dólares".



"Nosotros pudimos hacer el pago, pero el desembolso no llegaría tan rápidamente como nosotros lo queríamos, por eso la decisión de pagar en enero de pagar toda la plata, así se lo comenté a él (Neven Ilic).



"Tenemos el deseo y la voluntad de continuar para que Barranquilla sea sede de los Panamericanos".

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO