Argentina ganó y espera a Colombia en el Preolímpico de Voleibol

El seleccionado de Argentina se impuso 3-0 a su similar de Venezuela, en el primer partido de la segunda fecha del Torneo Preolímpico de Voleibol Femenino, que se lleva a cabo en el coliseo El Salitre de Bogotá.

Argentina se vio sólido y es el gran candidato a obtener la casilla a Tokio 2020, eso lo demostró en la cancha, tras un triunfo ‘fácil’ y sin complicaciones, que lleva al equipo de Hernán Ferraro a estar cerca de ir a los Olímpicos de este año, si le ganan este jueves a Colombia, que anoche, al cierre de esta edición, disputaba el encuentro contra Perú.



Las jugadoras argentinas no tuvieron un fuerte rival al frente. Las gauchas liquidaron en tres tiempos a sus rivales, que no dieron pie con bola. El primer ‘set’ se fue en 23 minutos 10 segundos y Argentina ganó 25-19, con Eliana Rodríguez y Lucía Fresco como las más efectivas.



El segundo terminó 25-16 y el tercero y definitivo 25-20, con la gran actuación de Rodríguez, Fresco y de Paula Nizetich en el sexteto ganador.



Venezuela no ha podido ganar un solo ‘set’ en este certamen y aunque en el primer tiempo del juego contra Colombia el martes pasado dio muestras de poder ser la sorpresa del campeonato, pues no pudo. Se destaca el juego de María José González y de Ahizar Ziniaga, pero eso no le ha alcanzado para mucho al DT, Ihosvanny Chamber.



La última fecha se disputará este jueves. A las 6 de la tarde, Venezuela se medirá a Perú y a las 8:30 p.m., Colombia se las verá contra Argentina.



