DT de Colombia analiza las opciones del voleibol para ir a Olímpicos

Antonio Rizola es el hombre que ha llevado la responsabilidad de la Selección Colombia femenina de Voleibol en los últimos años. Este técnico brasileño ha sacado del anonimato a un sexteto que ha dado buenos resultados y va por más.

Rizola sabe que la opción de ir a los Juegos Olímpicos está latente, no es una idea descabellada, pero también entiende que el torneo Preolímpico de Bogotá que arrancará este martes será difícil y que sus dirigidas tendrán que sudar la gota gorda para conseguir el único cupo disponible.



La primera jornada será este martes así:



A las 6 de la tarde jugarán Argentina vs. Perú y a las 8:30 de la noche, Colombia vs. Venezuela, juegos en el coliseo El Salitre de Bogotá.



El DT habló de las fortalezas de su equipo, de las opciones reales de ir a Tokio 2020 y de Venezuela, Perú y Argentina, los sextetos que también pelearán la casilla.



¿Qué opciones tiene Colombia de conseguir la clasificación a los Olímpicos?

La disputa será por un solo cupo y Colombia tiene las mismas opciones que los otros rivales. Todos vienen a eso, a ganar, a ir a Tokio, por eso es que es difícil hablar del tema, pero nosotros estamos convencidos de que podemos clasificar.



¿Cómo analiza el presente de su selección?

Hemos estado bien. En las tres últimas competencias hemos quedado por encima de Perú, Venezuela y Argentina y eso nos da un poco de tranquilidad, aunque esta serie será distinta a todo, solo hay tres partidos en los que se define el cupo.



¿Con qué garantía llega el grupo al torneo?

No hay ninguna, pero lo cierto es que hemos mejorado en los últimos tres años. Eso no nos garantiza el cupo a Tokio 2020, pero lo claro es que estamos más cerca.



¿Qué analiza de los rivales?

Argentina, por la tradición, ha tenido participación en Olímpicos, en la Liga Mundial y es 11 en el escalafón. Perú es 27, Colombia es 29 y Venezuela 37. Estamos más atrás, pero en la cancha vamos a demostrar que podemos ganarles.



¿En teoría Argentina es el rival más fuerte?

No podemos quedarnos atrás y pensando eso, porque serán adversarios duros. Venezuela tiene una ventaja, está con el 90 por ciento del equipo hace días en Cuba, luego van a República Dominicana y de allá vienen a Colombia.

Colombia va por el cupo a Tokio 2020 en el voleibol femenino. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



¿Y Perú?

Está igual. Solo tiene tres jugadoras por fuera, una en Turquía y otras dos en Francia y llegaron el 23 de diciembre a Lima. Ellos jugaron partidos en Puerto Rico y luego llegan a Colombia. Están concentradas casi todas en Lima, con gran parte del grupo, esa es la ventaja que tienen.



¿Cuál es el fuerte de Argentina?

La experiencia del grupo.



¿Cómo está Colombia en ese aspecto?

Nosotros nos concentramos todos 10 días antes de la competencia. Era una incógnita cómo llegaría el grupo, pero ya a esta altura tenemos un plan bien diseñado.



¿Y cómo está el grupo?

Hubo una diferencia. Las que venían de Europa llegaron con ritmo, en condiciones físicas buenas, pero las que estaban acá no, pues les faltaba adecuación, por eso hicimos un trabajo importante para tener el grupo en condiciones ideales para la competencia.



¿Qué tiene a favor Colombia?

Lo que ha hecho en el último año y que va a jugar en casa. En los torneos anteriores siempre quedó por encima de sus rivales. Fuimos terceros en la Copa Panamericana, en los Juegos Panamericanos de Lima conseguido la medalla de plata y quedamos de segundos en el Suramericano de mayores, en el que la final fue contra Brasil.



¿Qué trabajo se hizo en tan corto tiempo en Bogotá?

Fortalecer la unidad del grupo fue clave. Por eso convoqué a 16 jugadores, porque no tuvimos tiempo de hacer pruebas con jugadores que no hacen parte del proceso.

Tenía la meta de trabajar para los Juegos Olímpicos del 2024, esa fue mi propuesta y tenemos la opción de adelantar eso 4 años. Eso ya es ganancia FACEBOOK

¿Estaba en los planes estar tan cerca de Tokio 2020?

La ilusión es ir por primera vez a unos Olímpicos. Jamás Colombia ha tenido esta expectativa. Eso no quiere decir que el cupo sea nuestro, pero estamos cerca. Este grupo, cuando comencé, en enero de 2017, tenía la meta de trabajar para los Juegos del 2024, esa fue mi propuesta y tenemos la opción de adelantar eso 4 años. Eso ya es ganancia.



¿Se adelantó todo?

Este grupo estará maduro para los Olímpicos de París 2024. Se ha trabajado bien y se tiene calidad. El grupo creció en un proceso acelerado que no se esperaba.



¿Por qué el preolímpico en Bogotá?

Le pedí a Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) y a Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, que la sede fuera Bogotá. Lo hicimos por el tema del apoyo del público.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel