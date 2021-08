Anthony Zambrano: 'Amo mi país, amo mi deporte, amo a mi madre'

Estaba cansado, pero feliz. Anthony Zambrano habló después de ganar la medalla de plata en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio con mucha convicción, como si estuviera seguro de que iba a lograr este objetivo, y todo por su país, por su deporte y, sobre todo, por su mamá.

(Le puede interesar: Anthony Zambrano: las claves para ganar la medalla olímpica)



Con la bandera de Colombia amarrada al cuello, con sus zapatillas blancas descansando en sus hombros, y luciendo sus llamativos aretes con la imagen de los 400 metros, Zambrano la habló al país a través de 'Caracol Sports'.

pensé en dejar los juegos a un lado por las lesiones FACEBOOK

TWITTER



Lesión previa: "Le doy gracias a Dios, siempre me entrego a Él, que me dé lo que merezco, este año fue lo peor para mí, pensé en dejar los juegos a un lado por las lesiones. La gente dice que Zambrano está bien, pero no saben la dedicación, ya un año lejos de mi país, de mi madre, soy hijo único, todo es por ella. Antes de la clasificación tenía un dolor en el cuádriceps muy fuerte, mi mamá me dijo ‘salga a correr’. Salí a darle una alegría a mi país ya que llevamos pocas medallas".

(Lea además: Anthony Zambrano: un camino exitoso al podio olímpico)



Regalo de cumpleaños para su mamá: "La amo mucho, este es el regalo de cumpleaños, se lo prometí, una medalla olímpica, todo lo hago por ella porque la amo mucho, siempre lo haré, le dije ‘si se me va a poner mal mejor no corro’, ella dijo ‘tranquilo que me tomo mis bebidas’.



(Zambrano le mostró al país un cartelito con el mensaje: “Te amo mamá, tu regalo de cumpleaños, gracias a Dios por todo”).



Sensaciones: "Llorando de alegría, nosotros no somos personas económicamente bien, hemos venido luchando, me ha tocado madurar a la fuerza, todo es por ella... Vine a esta vida a darle éxitos a mi país, a quitar los mitos, los records, lo que piensan que no se puede hacer y lo que seguirá en el camino…”.

(Lea también: Anthony Zambrano: las claves para ganar la medalla olímpica)



Agradecimiento: “Muchas gracias a todo a mi país que me ve y me apoya, a los que oraron por mí. Amo mi país, amo mi deporte, amo a mi madre".



Los relevos: "“Voy a poner a clasificar a mis amigos, debo cuidar el pie, estoy lastimado, cuando pasen a la final estoy listo para otra victoria con mi equipo”.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Esteban Soto, el mejor colombiano en los 20 km de la marcha



-‘Nos botaron 5 años de trabajo y sacrificio’: DT de Yuberjen



-¡Histórico! Una clavadista de 14 años ganó oro con dos saltos perfectos