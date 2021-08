Colombia, en manos de Yuberjen y Zambrano en los Juegos Olímpicos

El boxeador Yuberjen Martínez y el atleta Anthony Zambrano son las dos cartas principales que le quedan a la delegación colombiana para ganar medalla en la última semana de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Luego de la eliminación de los pugilistas Íngrit Valencia y Céiber Ávila y el quinto lugar del golfista Sebastián Muñoz a Colombia se le esfuman las opciones de obtener más preseas en las justas.



La delegación cuenta en estos momentos con las platas de la bicicrosista Mariana Pajón y del pesista Luis Javier Mosquera y el bronce de Carlos Ramírez, también en el BMX.



Se han perdido la ocasión de obtener triunfos en las pesas con Mercedes Pérez, con los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes no llegaron a las instancias finales.



Los Olímpicos de Tokio entran en la semana final de competencia y al calendario no deja para el deporte del país muy buenas opciones.



Claro que Yuberjen Martínez tiene esa condición para superar la ronda de cuartos de final, asegurar el bronce y pelear por un cupo en la final.

Yuberjen Martínez, debut con victoria en los Olímpicos de Tokio.

Martínez, que ahora pelea en los 52 kilogramos, se mide este lunes en la noche al local Ryomei Tanaka.



El colombiano dejó en la segunda ronda al número uno en el escalafón mundial, Panghal Amit, con fallo de 4-1, en otra demostración de soberbia ofensiva desde el campanazo inicial.



Acto seguido, Tanaka ganó al chino Jianguan Hu, que sufrió tres heridas en su cabeza lo que obligó a detener la pelea en el segundo asalto.



Yuber fue medalla de plata hace cinco años en los Juegos de Río de Janeiro y espera, esta vez, conseguir un metal, aunque su meta es ser oro.



Zambrano, por su parte, es la principal opción de ir por una presea en el atletismo.



El sábado en la noche clasificó de primero en su serie a la semifinal de los 400 metros planos y con el tercer mejor registro.



El medallista de plata del Mundial de Doha en el 2019 mostró categoría en la prueba, fue contundente y, como siempre, hizo el cambio de ritmo en los últimos 100 metros para sobrepasar a sus rivales.



El próximo objetivo es lograr una casilla en la final, serio previa que se disputará este lunes a las 6:05 de la mañana.



Si accede a la final, la carrera por el podio se llevará a cabo el jueves a las 7 de la noche, hora colombiana.



El relevo 4x400 de varones también puede dar medalla, aunque no es tan fijo como se dice.



Si se mira lo que queda hay que hablar de los marchistas. Sandra Arenas y Éider Arévalo pueden tener la opción de ir por una medalla en la competencia de los 20 kilómetros.



No es algo seguro, pero ambos tienen la categoría suficiente para hacerlo. Se han concentrado, se han preparado de la mejor manera y no tienen la presión con la que contaron otros deportistas.



También en la carpeta figuran la golfista María José Uribe, Melissa González está en la semifinal de los 400 m con vallas, Sebastián Morales y Daniel Restrepo en clavados, Mónica Arango y Estefanía Álvarez en el nado sincronizado.



Además, María Murillo en jabalina, Bernardo Baloyes en los 200 m del atletismo, Roberto Terán en ecuestre; Julián Horta en lucha grecorromana, Evelis Aguilar en el heptatlón, Oscar Tigreros en lucha, al lado de Carlos Izquierdo y Kevin Quintero en el ciclismo de pista.

Anthony Zambrano.



La jornada



Anthony Zambrano cumplió su primer objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio, al clasificarse a las semifinales de la competencia de los 400 metros planos del atletismo.



El colombiano integró la cuarta serie y, como es normal, en la última parte aceleró para cruzar de primero y obtener el triunfo con tiempo de 44,87 segundos.



“Primero que todo hay que darle gracias a Dios por permitirme estar acá otra vez en unos Juegos Olímpicos. Feliz porque estoy representando a Colombia, a Barranquilla y a La Guajira, y siempre competir por mi madre, por quien la estoy dando toda para darle este regalo de cumpleaños”, dijo Zambrano al término de la prueba.



Jhon Perlaza no logró clasificar, estuvo en la segunda serie, fue sexto con tiempo de 46,55 s.



No pudo acceder a la siguiente fase no por puesto, ni por el tiempo.



“No fue la carrera que esperaba. Lo di todo, pero ahora tengo que pensar en darlo todo en la posta”, precisó Perlaza.



Mientras Zambrano celebraba, en la madrugada del domingo Caterine Ibargüen no pasó el corte en los primeros tres saltos de la final del triple y se despidió de las justas.



Ibargüen tuvo un salto de 14, 25 m como su mejor actuación, pero no le alcanzó para entrar en el grupo selecto de las ocho en su última participación en los Juegos Olímpicos.



Íngrit Valencia perdió por decisión unánime este domingo en la categoría de los 51 kilos con la japonesa Tsukimi Namiki.



Los jueces dieron perdedora a la colombiana en el primer asalto. Y el segundo también fue a favor de la local.



Pegó y salió la japonesa, con velocidad. Asalto para la local. Valencia intenta frenar con jab. Eso obligó a Valencia a ir por el todo en el tercer asalto.

Ingrit Valencia



Asalto parejo, con intercambio de golpes. En media y corta distancia. Pelea cerrada. Ganó Japón.



Con lo anterior, la delegación colombiana perdió una opción clara de medalla en los Juegos de Tokio.



Céiber Ávila perdió con el ghanés Samuel Takyi, en el torneo de boxeo.



“Uno como deportista se propone muchas cosas y le interesa es estar en un buen rendimiento. Como nos pasó en Río, esta vez queríamos rescatar lo que perdimos. Decepcioné al país y a mis entrenadores”, sentenció.



Juan Sebastián Muñoz hizo una gran actuación en el golf masculino. Terminó de tercero, empatado con otros seis jugadores, pero quedó eliminado en el tercer hoyo de desempate.



El estadounidense Xander Schauffele se llevó el oro, con 266 golpes (-18) y el eslovaco Rory Sabbatini se quedó con la plata, con 267 (-17). C. T. Pan, de China Taipei, ganó el desempate en cuatro hoyos para colgarse el bronce. Muñoz fue quinto.



Deportes