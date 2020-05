La angustia que vive de Anthony Zambrano por no poder entrenar

Anthony Zambrano se ha ganado el derecho de hablar duro, de no callarse nada, tras la medalla de plata que logró en el Mundial de Atletismo del año pasado en la prueba de los 400 metros planos.

Encerrado en su casa en Soledad, Atlántico, la figura del deporte colombiano habló de lo difícil que ha sido entrenar durante la cuarentena, de cuáles son los trabajos que realiza y criticó la falta de colaboración para que abrieran la pista para realizar sus rutinas.



¿Cómo ha afrontado el tema de entrenamiento por estos días?

Acá, con lo que se puede hacer. La verdad, muy poco. Tengo una caminadora en la casa, pero ya no me es suficiente. Durante este tiempo no me apoyaron en mi departamento. No me facilitaron las opciones de ir a entrenar. Vivo en Soledad y no quisieron abrir la pista en ningún momento.



¿Qué ha perdido de su forma atlética?

No es lo mismo estar en la casa que ir a entrenar. Claro que he perdido parte de la forma. Siempre traté de mantener el peso, de no subirme, pero es complicado, porque uno no quema las calorías en una caminadora como lo puede hacer con los trabajos en la pista.



¿Cuáles son las recomendaciones del técnico Nelson Gutiérrez?

Entrenamos por videollamada, pero esa no es la idea. Me dice qué hacer, con qué intensidad. El tema es que los rivales en Europa o en Estados Unidos nos llevan ventaja porque no todos tienen restricciones.



¿Cómo hacen en otros países?

En EE. UU. entrenan con tapabocas, llevan antibacterial. John Perlaza no ha dejado de ir a la pista, y uno acá estancado. Perdimos tiempo y los otros preparándose. Cuando uno vaya a competir y no gane entonces se van a quejar.



¿Buscó facilidades para ir a la pista?

Fueron pocas las posibilidades que me dieron. No abrieron nada, la pista me queda como a 20 minutos, pero nunca fue posible. Ahora, desde junio iré porque ya autorizaron.



De cara a los Juegos Olímpicos, ¿ha perdido camino?

Es mucho lo que he perdido. Estaba haciendo una preparación específica con meta en Tokio, y eso cuesta. Perdimos camino y el sueño no se puede completar así.

¿Pero sirve que los Juegos se hayan aplazado?

Tenemos tiempo, pero para esto no se sabe, porque este coronavirus y ahora la abeja que mata gente en EE. UU. siguen siendo una amenaza. Todo es incierto mientras la pandemia siga.



¿Competiría con un coronavirus sin control?

Ya están trabajando en eso, para controlarlo; ojalá puedan descubrir una vacuna para salir de eso y así estar seguros de competir.



¿De qué lo priva no disputar la Liga de Diamante?

Económicamente nos afecta, porque son buenos recursos que se dejan de ganar. Ya hay fechas para algunas válidas, pero no hay nada fijo mientras el virus no se controle.



¿Cómo se afecta la cuarteta?

Los demás entrenan como se puede. Tampoco salen de sus casas. A algunos ya les abrieron una pista de tierra para ejercitarse, aunque no es algo ideal, pero al menos entrenan.

Anthony Zambrano, atleta colombiano. Foto: EFE



¿Cuando vuelva la competencia los perjudicados serán los deportistas?

Siempre he dicho que lo ideal era que nos hubieran dejado entrenar, que nos abrieran la pista así sean 4 o 5 horas, pero eso no se pudo. Da tranquilidad que desde junio podamos entrenar. Eso es clave porque las marcas patrocinadoras no van a perder su dinero, así nosotros los atletas tengamos que competir como sea.



¿A los deportistas los tienen en cuenta para toma de decisiones?

Nunca nos tienen en cuenta para nada. No nos piden un concepto. Nunca nadie ha llamado para saber qué opino de la situación, qué necesitamos. La gente planea sus cosas y no pregunta nada.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

