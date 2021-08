Zambrano y Arenas llegan a Colombia y hablan de sus medallas de plata

Luego de la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio, los medallistas colombianos Anthony Zambrano y Sandra Lorena Arenas regresaron al país, tras conseguir sus preseas de plata, y este lunes hablarán con la prensa sobre ese logro.

(Le puede interesar: Colombia: Tokio es historia, viene París, ¿qué queda?)



Zambrano logró medalla de plata en los 400 metros planos del atletismo. Lorena, por su parte, logró su medalla en los 20 km de la marcha.



Siga aquí las declaraciones de los deportistas, que fueron recibidos en la casa Colombia en Bogotá.

Palabras de Zambrano

Su mamá: "Soy joven de bajos recursos, pasé dificultades, pero si uno tiene un sueño y quiere ser deportista modelo uno tiene que hacer sacrificios y tener disciplina, dejar cosas que le gustan para tener un buen resultado. En Río no tenia experiencia. Tuve lesión de dos años. Me dieron la espalda, pero no guardo rencor a nadie. Pasé dos años sin ver a mi madre. pero le cumplí el sueño a ella, a mi país. Esto es apenas el comienzo, vamos a empezar a entrenar para París 2024.



Profesión: "Mi mama quiso estudiar criminalística pero no tuvo el espacio. Todavía no es tarde. Yo la voy a apoyar porque es una madre guerrera. Quiero ser profesional pero este año me quedó muy pesado. Habrá tiempo.



Ejemplo: "Ya lo soy desde Doha 2019. Sí se puede salir adelante y cumplir sueños, con apoyo de padres, disciplina, voluntad, estar entregado a Dios y concentrarse y salirse de las cosas que a uno le gustan. Hay días que no me quiero levantar pero mi entrenador me dice, es el momento, para cumplir los objetivos. Orgulloso de ser colombiano y ser ejemplo para los jóvenes. Quiero seguir siendo la leyenda del país, mi sueño es bajar los 42 segundos. diariamente entreno pensando en eso. Es poco a poco. Duré tres años par abajar un segundo".



Objetivos: "Quiero que haya mas revelaciones atletas y me voy a poner al margen para ayudar, que haya organización. Necesitamos apoyar a los entrenadores de los departamentos. Hay que correr con las potencias, Jamaica, Estados Unidos, Trinidad, y los podemos derrotar".

Palabras de Lorena

Lesión: "Me favoreció el tema de la pandemia porque venía con lesiones complicadas.

Cuando supimos que se cancelaban los juegos con mi equipo se decidió ir más allá cómo me podía recuperar para estos juegos y se consiguió la persona adecuada. Acá está el resultado del sacrificio".



Ejemplo: "Me siento feliz de cumplir este sueño y de que más personas y niños quieran seguir el camino de ir a unos Juegos Olímpicos, no es fácil pero no hay nada imposible. Es un orgullo representar a ni país, siempre daré lo mejor de mí.



Apoyo: "Más entrenadores de iniciación, hay potencial.



