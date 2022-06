Ánthony Zambrano: no se convierta en un dolor de cabeza... (Opinión)

Ánthony Zambrano era la insignia de Colombia en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, el hombre que llevaba el peso del grupo en el arranque del ciclo olímpico que terminará en París 2024, pero el mismo día de la inauguración se ‘bajó del bus’, se burló de todos.

El guajiro, según el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Atletismo, tiene un problema en el aductor derecho y no quería poner en riesgo su participación en el próximo Mundial de Atletismo de Oregon (EE. UU.) del 15 al 24 de julio. Eso es muy válido, pero también es cierto que el Comité Olímpico Colombiano (COC) no tiene, hasta el momento, un parte médico oficial.



El jueves, Ánthony Zambrano emitió declaraciones en las que no se refiere a que la lesión sea el problema para no estar en los Bolivarianos. “No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo. Da tristeza acá ciertas personas… Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada”.

Ánthony Zambrano. Foto: EFE

Zambrano es un deportista al que se le da todo, que pertenece al grupo Altius, programa por el que le pagan 7 millones de pesos al mes, gracias al plan del Ministerio del Deporte y el COC. ¡Recibe 7 salarios mínimos! Por el Inder del Atlántico recibe otros 4,5 millones de pesos mensuales, más lo que ha pactado con sus patrocinadores. Es un atleta de alto rendimiento y tiene a su lado un grupo multidisciplinario que lo rodea. No se le ha negado nada. Tuvo una concentración en Ecuador y luego en España. A Ecuador le mandaron un psicólogo, quien se tuvo que devolver porque no lo encontró: Zambrano nunca se comunicó con él y tampoco respondió sus mensajes.

El COC analiza la opción de sancionarlo y si no revalida resultados en el ciclo, pues perderá la condición de deportista apoyado. Ninguno de los colombianos que hacen parte de los Bolivarianos recibe sueldo por competir; si gana una medalla, tendrá su recompensa económica.



Zambrano ‘dejó metido’ a sus compañeros, a un país. La medalla que iba a ganar, de oro, plata o bronce, de poco servía, no era definitiva, pues Colombia debe de ganar por una buena diferencia, pero el ‘no’ rotundo del deportista más representativo del país por estos momentos es un ‘golpe bajo’. El COC ya se ‘libró’ de un problema con el retiro de Caterine Ibargüen y ahora debe lidiar con Zambrano. Un dirigente fue claro al decir que cuando el Presidente de la República le entrega el número del teléfono personal al deportista todo cambia, le da alas para mirar por encima del hombro a los demás y cree que puede poner condiciones.



El tema es lamentable. No es la primera vez que se vive y lo triste es que los buenos resultados y las medallas borran todo, porque cuando gane, nadie se acordará del ‘corte de cara’ que hizo.

