El bicitaxista que cumplió un inédito sueño deportivo

Anthony Zambrano entró a la historia del deporte colombiano, tras lograr la medalla de plata en la prueba de los 400 metros del Mundial de Atletismo en Dohac, Catar, este viernes.

“Hermano, ya en la final uno se hace matar”, dijo el atleta nacido hace 21 años en Maicao, La Guajira, cuando se bajaba del avión que venía de Lima (Perú), donde consiguió dos espectaculares oros: el de 400 m y el relevo 4 x 400.

“Mi meta es la final, y uno en esa instancia hace lo que puede. Voy a ir con todo. Me he sentido muy bien”, señaló el hijo de Miladis Zambrano el jueves pasado, cuando clasificó a la histórica final.



“El tiempo de 44,55 segundos me dice que estoy bien. Rompí la marca nacional, un dato que me enorgullece y que me hace sentir seguro”, añadió.

Anthony José Zambrano celebra su victoria. Foto: Reuters

Anthony Zambrano ha recorrido una larga carrera para llegar a este instante. Ya tiene tres mundiales encima. En el 2015 representó al país en el Mundial de Menores en Cali y acabó en la séptima casilla.



Un año después estuvo en el certamen de la categoría sub-20, en Polonia, y terminó de sexto en los 400 metros; hoy pugnará por un histórico podio. Ha hecho la tarea completa.



No conoció a su papá, fue asesinado, y a Miladis le tocó asumir ese rol. Ella quería estudiar criminalística, pero no pudo.



“Mi mamá no tenía para comprarme las cosas que yo quería. Un vecino me dijo que si quería manejar un bicitaxi, y le dije que sí. Me hacía más o menos 40.000 pesos diarios, y así fue como me compré unos zapatos para el colegio. Yo creo que esta práctica me sirvió para el atletismo, porque desarrollé mucha fuerza en las piernas. Es que yo transportaba hasta 3 personas por viaje”, le contó el atleta a este diario hace un tiempo.



Zambrano llegó al atletismo de carambola. Jugó fútbol, pero no le fue bien. Ya en Barranquilla, a donde llegó con su mamá en busca de una mejor vida cuando tenía un año y cuatro meses, corrió los 300 metros en los juegos intercolegiados, hizo parte de la institución María Cano.

Para que yo llegara hasta acá en donde estoy, tuve que hacer esfuerzos muy grandes FACEBOOK

TWITTER



Su zancada impresionó. Lo vio Juan Carlos Cervantes y lo invitó al estadio de atletismo. Ezequiel Suárez, profesor de educación física de su colegio, le recomendó ir a la Liga de Atletismo del Atlántico, en donde coincidió con Orlando Ibarra, su presidente, con quien tuvo mucha afinidad, y desde el primer momento que lo vio quiso explotar ese diamante en bruto.



“Para que yo llegara hasta acá en donde estoy, tuve que hacer esfuerzos muy grandes, alejarme de mi familia, entrenar hasta los domingos en tres jornadas, dejar de comer...

Es un sacrificio muy importante”, comentó Zambrano. Y es verdad. Pasa mucho tiempo concentrado en Quito (Ecuador), al lado de su compatriota Bernardo Baloyes, especialista en 200 m.



Ambos son entrenados por Nelson Gutiérrez, el mismo técnico que llevó al ecuatoriano Álex Quiñónez a ganar en Catar el bronce en los 200 m.

Zambrano sabe que hoy tiene una buena oportunidad de hacer historia, pero entiende que no será fácil, pues sus rivales serán los mejores del mundo.



El hecho de llegar a la final y romper la marca nacional para él ya es un triunfo, porque futuro es lo que tiene, pero no descarta que se le enrede una medalla.



Deportes