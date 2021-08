¿Por qué Anthony Zambrano no recibirá su medalla de plata hoy?

Anthony Zambrano logró este jueves la medalla de plata en la competencia de los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta es considerada por muchos la medalla más importante en la historia de Colombia, pues se trata de la tercera prueba más importante del atletismo, después de los 100 y los 200 metros planos.



Esto debido a que el atletismo en los Juegos Olímpicos es el deporte rey que se lleva todas las miradas y reúne mayor cantidad de público en las tribunas.



El guajiro, de 23 años, consiguió su objetivo, por el que venía trabajando desde el 2015, cuando fue séptimo en la misma carrera, pero en el Mundial de Menores de Cali. Ahora ya tiene una plata en un Mundial y otra en los Olímpicos.



Zambrano confirmó que era la principal carta del país en Tokio 2020 y cumplió la promesa que le hizo a su mamá, Miladis.



🇨🇴 ¡ANTHONY! 🇨🇴



Sin embargo, a pesar de que fue en horas de la mañana cuando el velocista hizo saltar de alegría a su familia y a todo el país con su victoria, hoy Zambrano no se subirá al podio.



A diferencia de Mariana Pajón, que recibió su medalla de plata de inmediato, el colombiano deberá esperar por los resultados de una prueba de doping que tuvo que realizarse en cuanto finalizó la competencia, según informó 'Blu Radio'.



La emisora relató que tenía programada una entrevista con el medallista pero que este no había podido entregar la muestra de orina porque no había logrado “hacer pipí”.



Cuando se compruebe que Zambrano ganó la presea plateada de manera legítima, se podrá subir al podio junto con Steven Gardiner, que se llevó el oro, y Kirani James, quien ganó el bronce.



Anthony Zambrano llegó segundo a la meta de los 400 metros planos. Foto: Prensa COC

Por este triunfo a Zambrano, quien también liderará al equipo colombiano que correrá los relevos 4×400 metros masculinos el viernes 6 de agosto, le corresponde un premio de 32.681 dólares (unos 127 millones de pesos) y a su entrenador 16.340 dólares (unos 64 millones de pesos).



Esta es la cuarta medalla que obtiene Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la número 33 en toda la historia de las justas.



