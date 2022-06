Los XIX Juegos Bolivarianos, que se celebrarán en Valledupar, capital del departamento del Cesar, serán inaugurados el viernes y con ellos comenzará el ciclo olímpico de París 2024 para 11 países americanos y 3.264 deportistas que esperan culminar con éxito este camino.

Los Juegos Bolivarianos de Valledupar marcarán el inicio del ciclo olímpico del colombiano Anthony Zambrano, un camino hacía París 2024 que el subcampeón de los 400 metros de Tokio 2020 busca arrancar con el pie derecho en su casa, ante el público de la región de la que es oriundo.



A sus 24 años, el atleta nacido en Maicao, un pueblo del departamento caribeño de La Guajira, tratará de seguir mejorando en estos dos años para llegar a los Juegos Olímpicos en su mejor nivel y colgarse de nuevo una presea, como la que ya lo convirtió en el primer colombiano en ganar una medalla en una prueba de pista. Los Bolivarianos, según su entrenador, el cubano Nelson Gutiérrez, serán la oportunidad para que Zambrano recupere su mejor nivel, pues aún "no está a tope".

En duda su actuación

Facebook Twitter Linkedin

Anthony Zambrano recibe la medalla de plata en Tokio. Foto: EFE/EPA/WU HONG

Sin embargo, la actuación de Zambrano en los Juegos no está garantizada. El propio atleta deslizó este jueves la posibilidad de no participar.



Zambrano estuvo presente en Cali como embajador del Mundial de Atletismo Sub 20-del 2022.



Allí dio declaraciones vehementes. Dijo que aunque la idea es estar en el podio, todavía no se sabe qué puede pasar. "No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso; no estoy decidido, miro a ver qué hago", dijo Zambrano a medios caleños.



El atleta manifestó que tiene diferencias con dirigentes. "Da tristeza acá ciertas personas.... Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada... A mi nadie me manipula, yo mando porque soy el que corro, uno es el que está en la pista, par aganarse una miseria", agregó el atleta.



Zambrano contó que tiene una lesión de pubalgia. pero aseguró que ha corrido con cosas peores.



DEPORTES

Más noticias de deportes