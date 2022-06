Los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 perdieron este viernes, tal vez, a la figura más importante de las justas. El medallista olímpico Anthony Zambrano, medalla de plata en 400 metros en Tokio 2020, decidió no participar en esta edición. Pero esa decisión podría traerle consecuencias.



El anuncio de su renuncia a participar en los juegos se dio un día después de que Zambrano diera unas declaraciones en Cali, donde estuvo como embajador del Mundial de Atletismo Sub-20 del 2022, que se llevará a cabo en esa ciudad.

La queja de Zambrano antes de los Bolivarianos

Zambrano puso en duda el jueves su participación, pero además tocó unos temas de orden económico. “No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso; no estoy decidido, miro a ver qué hago”, señaló Zambrano.



Anthony Zambrano Foto: EFE

El atleta reconoció que tiene diferencias con algunos dirigentes. “Da tristeza acá ciertas personas... Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada... A mí nadie me manipula, yo mando porque soy el que corro, uno es el que está en la pista, para ganarse una miseria”, relató Zambrano.



EL TIEMPO conoció de fuente de primera mano que el Comité Olímpico Colombiano estudia la posibilidad de castigarlo: tendría que revalidar sus resultados en el ciclo olímpico, y si no lo hace, perdería la condición de deportista apoyado.



Sin embargo, el Comité Olímpico Colombiano negó que el problema pase por lo económico. La entidad reveló que Zambrano recibe 7 millones de pesos mensuales por ser parte de los Atletas Excelencia, más otros 4,5 millones que aporta el Inder del Atlántico.



Su entrenador personal gana 16 millones mensuales gracias a un convenio con el Ministerio del Deporte. Además, se informó que se le cubren todos su gastos de preparación en el exterior (tiquetes y alojamientos, estipendios de arriendos si es el caso, entre otros temas).



La versión oficial de la Federación Colombiana de Atletismo es que Zambrano se bajó de la competencia por problemas físicos.



“El atleta Anthony Zambrano no participará en los Juegos Bolivarianos dado que presenta una molestia en el aductor derecho desde su participación en el meeting de Salamanca, España, el 4 de junio del presente año. En el evento, Zambrano participó como parte del test pedagógico para evaluar su preparación especial”, dice el comunicado enviado por la Federación a los medios de comunicación.



“El deportista ha tenido interrupciones en su proceso de entrenamiento como hemos estado al tanto todos”, agrega el documento.



Lo que sí reconocen los directivos es que, efectivamente, Zambrano está lesionado. El propio atleta, en el contacto que tuvo con la prensa el jueves, reconoció que tenía una pubalgia, pero que en esas condiciones ya había competido.



Fuentes de la Federación Colombiana de Atletismo consultadas por EL TIEMPO hablaron de que, además, Zambrano tiene un problema en los isquiotibiales, y que eso ha afectado su rendimiento en las últimas semanas. De hecho, el propio entrenador del atleta, Nelson Gutiérrez, pidió que no lo tuvieran en cuenta.



“Él corrió en España con una marca muy regular, por encima de 46 segundos. Y busca ser finalista, que no está fácil. El tema técnico es una forma de protegerlo. En Bolivarianos vamos a tener a un dominicano, Luguelín Santos, que ha corrido 45:06. Que un medallista olímpico no gane en Bolivarianos...”, admitió la fuente.



Cabe recordar que cuando Zambrano consiguió la medalla de plata en Tokio 2020, su marca fue de 44:06 segundos, solamente superado por Steven Gardiner, de Bahamas, el oro con un tiempo de 43:85.

El Mundial, en la mira de Zambrano

La meta de Zambrano ahora es recuperarse de sus problemas para participar en los mundiales de atletismo que se llevarán a cabo en Eugene (Oregon, Estados Unidos), del 15 al 24 de julio.



Las pruebas eliminatorias serán el 17 de julio, a las 9:05 de la mañana de Colombia. Las semifinales se correrán el 20, a las 5:15 de la tarde, y las medallas se repartirán el 22, después de las 5:35 de la tarde. La meta es que Zambrano vaya recuperando nivel competitivo para clasificar entre los ocho mejores.



