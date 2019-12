Anthony Zambrano, el destello mundial de los 400 metros

Lo que ha hecho Anthony Zambrano en el 2019 tiene ribetes de hazaña. La medalla de plata que ganó en los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Catar es un resultado que está registrado en el libro de los hechos más importantes de la historia del deporte colombiano.

Zambrano lo hizo. Estuvo cerca del oro. El dueño del remate más rápido en las pistas atléticas del planeta llegó a la final de la competencia con el quinto mejor tiempo del grupo de finalistas, pero eso no importó porque metió el acelerador en los 50 metros finales y se quedó con la plata.



No pudo con el oro; el bahameño Steven Gardiner, el gran favorito, lo derrotó, pero doblegó al estadounidense Fred Kerley, quien fue el bronce.

Anthony Zambrano, con la plata que ganó en los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Doha, Catar. Foto: EFE

En la segunda fase de los 400 metros, Zambrano logró su casilla a la final con tiempo de 44,55 segundos, nueva marca nacional, y en la semifinal alcanzó un guarismo de 44,15 segundos. En la final, no solo la marca para Colombia, sino que instauró nuevo registro suramericano.



No es nuevo lo que ha hecho. En el 2015 representó al país en el Mundial de Menores en Cali y acabó en la séptima casilla.



Un año después estuvo en el certamen de la categoría sub-20, en Polonia, y terminó de sexto en los 400 metros; y en el Mundial de Mayores fue plata, en una actuación sin precedentes y que ya lo lleva a ser uno de los mejores atletas del país, pues es un triunfo que lo pone cerca del bronce que logró Ximena Restrepo en la misma carrera, pero en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.



“Lo que he hecho es importante, eso lo entiendo, pero no me puedo quedar ahí. Es una gran responsabilidad la que tengo con el país, porque la gente espera más de mí. Por eso debo ser mucho más profesional y alistarme para lo que viene, confirmar mi categoría”, le dijo Zambrano a EL TIEMPO.

Anthony Zambrano, atleta colombiano. Foto: EFE

Nunca antes, lean bien, nunca antes un velocista del país había ganado una medalla en un mundial. Anthony José es el primero que lo consigue, en un remate sensacional, explosivo, como es su característica.



Su partida no es la más rápida, y trata de acomodarse en la segunda parte de la competencia cuando llega a la curva, pero una vez agarra la recta nadie lo para.

“Es lo máximo que he hecho en mi vida. En el 2020 terminarán el ciclo olímpico y la Liga de Diamante, que son mis metas, y espero ganar”, señaló.



En los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) ganó el oro en los 400 metros y en el relevo largo, al lado de Jhon Solís, Diego Palomeque y Jhon Perlaza, otra de las distinciones.



“Ya pasaron las vacaciones, y entreno desde ya. Solo espero darle más alegrías a la gente que me sigue, que está pendiente, espero no defraudarlos”, declaró el velocista de 21 años y nacido en Maicao, La Guajira.



Llegó al atletismo de carambola. Fue en Barranquilla, ciudad a la que llegó con su mamá, Miladis Zambrano, con apenas un año y cuatro meses de edad y tras el asesinato de su padre, al que no conoció.



Vive en uno de los sectores sociales más difíciles de Soledad, Atlántico, allí donde ha esquivado las balas, las pandillas y las drogas. Y, a pesar de que en su infancia y adolescencia convivió con esos problemas y con amigos que desviaron sus caminos, Zambrano siempre tuvo una mente madura y clara para sacar adelante a su mamá.



La vida deportiva del atleta colombiano avanza a mucha velocidad. Parece que fue ayer cuando ganó los 300 metros en los Juegos Intercolegiados de Barranquilla con los colores de la Institución María Cano, certamen en el que lo vio Juan Carlos Cervantes, quien lo invitó al estadio de atletismo.



Su meta son los Olímpicos de Tokio 2020, certamen en el cual se estrenó cuando compitió en el relevo en Río de Janeiro 2016. Ahora no va solo a clasificar a la final, siente que puede ganar una medalla y que puede ser parte del olimpo del atletismo mundial.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel