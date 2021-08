Anthony Zambrano: ¿es la medalla olímpica más importante de Colombia?

Anthony Zambrano se convirtió en el deportista colombiano que le dio al país la medalla 33 en la historia unos Juegos Olímpicos, luego de obtener la presea de plata en las justas de Tokio.

El velocista escoltó a Steven Gardiner, oro, y supero a Kirani James, en una final excepcional, histórica para el deporte colombiano.



Zambrano confirmó que era la principal carta del país en Tokio, cumplió la promesa que le hizo a su mamá, Miladys, y ya tiene una plata en un Mundial y ahora en los Olímpicos.



Era su segunda oportunidad en las justas, tras no haber podido ir a la final del relevo 4x400 en los Juegos del 2016 en Río de Janeiro.



Colombia ha conseguido preseas de oro con Caterine Ibarguen en el salto triple de Río de Janeiro del 2016, Mariana Pajón ha obtenido dos metales dorados, en Londres 2012 y en el 2016, entre tanto, Oscar Figueroa fue primero en las pesas hace cinco años y el primer título en los Olímpicos fue de la pesista María Isabel Urrutia, en Sindey 2000.



Si bien son oros, sin bien los han conseguido gracias al fruto de su trabajo, sin duda que lo de Zambrano tiene repercusiones de hazaña.



Los 400 m es la tercera prueba más importante del atletismo, después de los 100 y los 200 metros planos, por lo que lo conseguido por el velocista guajiro es muy importante.



El atletismo en los Juegos Olímpicos es el deporte rey, no existe el fútbol, tampoco la natación, ni el ciclismo, el deporte base se lleva todas las miradas, es la actividad que más reúne público en las tribunas.

María Isabel Urrutia, oro en las pesas en los Olímpicos del 2000. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Los estadios en los que se llevan a cabo las competencias siempre están llenos, a excepción del de Tokio, que por las medidas sanitarias no se abrió al público.



El acceso de la prensa es restringido. La sola acreditación no es suficiente para ingresar a cubrir las competencias. Usted debe de inscribirse y esperar a que se le otorgue el cupo, es que no hay ‘cama para tanta gente’, porque el aforo de la prensa es de buena capacidad, pero la demanda de las peticiones para un lugar en la tribuna supera las casillas dispuestas.



Las pruebas de campo como la impulsión bala, el lanzamiento de jabalina, de disco, el salto triple, el salto alto o el salto largo son importantes, pero las competencias de velocidad se llevan la máxima atención.



Las principales estrellas del atletismo del mundo están en la velocidad, son verdaderos ídolos, son los Lionel Messi y los Cristiano Ronaldo del Fútbol. Michael Johnson y Alberto Juantorena son algunos de los que han obtenido en oro en los Olímpicos en os 400 metros.



El estatus del atletismo y de la misma competencia hace que la medalla de plata de Antonhy Zambrano sea la más importante en la historia olímpica de Colombia.



