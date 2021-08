Anthony Zambrano: estos serán los rivales de la final de 400 m

Anthony Zambrano, subcampeón mundial de 400 metros, busca su primera medalla en olímpicos este jueves 7 a.m., hora colombiana, y se clasificó con autoridad el lunes pasado a la final de su prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, batiendo además su récord suramericano al parar el crono en 43 segundos y 93 centésimas.

Seguro que no será una final fácil. Los 400 m es la tercera prueba más importante del atletismo, después de los 100 y 200 m planos.



Colombia ya ha sido protagonista, ya se ganó un bronce en los Olímpicos de Barcelona 1992, gracias a Ximena Restrepo.



Zambrano tiene rivales duros, que ya han sido campeones mundiales y olímpicos. Uno de ellos es Kirani James, quien ya bajó de los 44 segundos, como el colombiano. Fue oro en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. Además ganó el Estocolmo en la Liga de Diamante este año.



Steven Garnider es de Bahamas. Fue plata en el Mundial de Londres 2017, oro en el Mundial de Doha, prueba en la que superó a Zambrano, y, además, es primero en el escalafón mundial de la competencia.



Luego viene Michel Cherry, quien tiene como marca personal 44,35 s, no ha bajado de 43 segundos, mientras que Michael Norman fue primero en la Liga de Diamante de Doha, este año, en la que Zambrano fue segundo.



Después están Isaac Makwala, quien tiene como mejor marca personal 43,72 s, Liemarin Bonevacia, con marca personal de 44,62 y Christopher Taylor, que cuenta con registro de 44,92 s.



