Anthony Zambrano: 'La plata sabe rico, ojalá el próximo sea el oro'

Anthony Zambrano no se cambia por nadie. Con su habitual sencillez recibió este viernes la medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio, con su segundo lugar en los 400 metros planos.

Ya con la medalla en sus manos, el deportista habló de sus sensaciones, de la alegría para el país y admitió que a Colombia no le fue como se esperaba en estos juegos, pero asegura que en París será mejor.



Para su mamá: "Gracias a Dios por recibir este triunfo, es un regalo muy importante para mi madre, que cuando la coja no la va a querer soltar, ella tiene todas mis medallas".



Sensaciones con la medalla: "Es algo inolvidable, no lo supero, no lo creo, con 23 años, primer hombre en olimpiada y demostrando y rompiendo las barreras, me siento orgulloso de ser colombiano, barranquillero y nacer en Maicao. Es como otra final, lo miran a uno, dicen 'se lo ganaron', 'se lo merecen'. Dios les da a las personas lo que les tiene que dar. A disfrutar, tomar fotos, dar autógrafos y mucho más… Hay que acostumbrarse a la fama, hay que saber manejarla, ser humilde, dejar de lado las cosas malas”.

Dificultades: “La verdad que por las lesiones lo pensé, pero tengo un psicólogo que es mi entrenador y fisio, que me dijo ‘no vamos a dejar tirado lo que hemos trabajado, dame dos días y corres como un rey’. Me recuperó y aquí estoy con una de plata”.

Plata de Sandra Arenas: “La felicito porque es atleta con dificultades y se superó, si uno se supera como persona y es competitivo todo se logra. Me da alegría de otra plata. Este año nos fue mal, pero en París nos va a ir bien”.



Colombia: “Ganamos todos porque represento a todo mi país, a más de 50 millones de personas, muchos oraron por mí. Agradezco eso. Demostré que se puede”



París: “La plata sabe muy rico, je je, ojala el próximo sea el oro.





