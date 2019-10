El conmovedor mensaje de Anthony Zambrano por su medalla de plata

La medalla de Anthony Zambrano en el Mundial de Atletismo fue histórica. Su embalaje final fue impresionante y volvió a asombrar a todo el mundo con un remate sensacional.

En entrevista con Caracol TV aseguró que fue un trabajo lleno de sacrificios y que su deseo más inmediato es poder tener la compañía de su madre rápidamente.



Agradecimientos. Primero que todo gracias a todos. He llegado con mucho esfuerzo y mucha disciplina a este Mundial. Tengo deseos de estar con mi madre, porque llevo mucho tiempo sin estar con ella, pero lo más rico es que ella me está viendo y estará llorando. Ha sido mucho sacrificio para nosotros con las lesiones, pero acá estamos.



Su medalla. Gracias a dios he tomado el segundo puesto, yo le digo a Dios que qué me va a dar, lo que usted me dé estaré agradecido. Esto es historia para Colombia y para mí.

Su madre. Ella sabe cuáles son mis comidas preferidas, no me gusta mucho en casa porque me sube de peso, luego me toca trabajar para bajar. Lo bueno es que me consiente mucho. La amo y vamos a estar juntos hasta la muerte.



Carrera. Quería llevar el ritmo, como veníamos entrenando bajo techo, pero lo logramos, pero seguiremos luchando, hay que seguir buscando los podios. Estoy especializado para correr 400. Muchas bendiciones a los que me han ayudado. Los amo mucho.



DEPORTES