El tema de la no participación de Anthony Zambrano en los Juegos Bolivarianos de Valledupar no para. El guajiro insiste en que está lesionado, pero en sus declaraciones deja en claro que se echó para atrás en comparación a lo que aseguró la semana pasada.

“No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso; no estoy decidido, miro a ver qué hago", dijo Zambrano a medios caleños la semana pasada.



¿Se echó para atrás?



Y agregó: “Da tristeza acá ciertas personas.... Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada... A mí nadie me manipula, yo mando porque soy el que corro, uno es el que está en la pista, par aganarse una miseria”.



Zambrano insiste en que está lesionado, que por el tema de una pubalgia no está en los Bolivarianos.

“Tengo una pubalgia. Este año no ha sido fácil por las lesiones. Hay que recuperarse y ya. Hay veces que uno no participa. Uno no es un robot, esta vez no lo puedo hacer”, comentó en el Vbar de Caracol.



“Me siento triste por no competir en el país, en los Juegos Bolivarianos. A veces uno entrena mucho para mejorar y se recarga el músculo. Es una pubalgia en la pierna izquierda”, declaró.

Anthony Zambrano. Foto: EFE

El medallista de plata en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio aclaró que no peleaba por su dinero, sino por el de los deportistas que no son apoyados.



“Yo no estoy peleando por mi dinero, gracias a Dios la gente me da todo lo que necesito para mi preparación. Lo digo por los demás, por los que no pueden tener esas ayudas. Es el momento de decirlo. Antes era mi hermanita Caterine Ibargüen la que peleaba y me dijeron a mí que lo hiciera”, comentó.



“Estoy bien con esos apoyos. Cuando uno llega a ese nivel se hace referencia. Muchos jóvenes quieren que los apoyen. Siempre les explico que uno debe de esforzarse. Me dicen que no hay patrocinios y les dije que iba a hablar, por eso lo hice con el Ministro y con Ciro (Solano, presidente del COC)”, dijo.

El tema de la rosca



Sobre sus declaraciones sobre la decisión de no ir a Bolivarianos, Zambrano insistió en que es un ser humano, un atleta que se lesiona.



“El que mando en la pista soy yo. Hablan que Zambrano hace miles de cosas. Si estoy lesionado, estoy lesionado. Soy un ser humano, cuando me lesiono, me lesiono. Este año han pasado muchas circunstancias y así como puedo tener un año exitoso, lo puedo tener malo. No me estoy echando para atrás. Es la verdad. Dije lo que dije y más nada, ni para atrás, ni para adelante”, señaló.



De igual manera, se tocó el tema de la rosca, a la que se refirió la semana pasada cuando aseguró que había dirigentes que no lo tenían en cuenta.



“En este tiempo nadie me hace rosca porque me tienen de referente. Lo dije por otros tiempos porque hubo directivos que no hicieron bien las cosas, los anteriores me hacían rosca porque no podía hacer la marca. Hoy los dirigentes son otros y todo ha cambiado. Me reúno con ellos, hablo con ellos y es normal. Me dicen que me dan $17 millones, eso es mentira, mi departamento y el COC me dan un apoyo. No hay que mal interpretar las cosas”, declaró.



“He venido muy lesionado. No le tengo miedo a ningún rival, porque quiero estar bien. Muchos dicen que me gano una miseria, ¿y qué?, sí, me gano una miseria. La idea es solucionar y buscarle solución a las cosas. Uno no puede pelear, hay que ser razonable y hablar lo que es”, agregó el campeón de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, del 2019.



Aseguró, por último, que si bien a veces se pone bravo con los dirigentes, pues el tema se soluciona con diálogo.



“A veces uno se pone bravo con los dirigentes, son cosas que pasan. Nadie me manipula, el que corre soy yo. Ellos me entienden, a veces peleamos y eso es normal, pero ahí mismo se soluciona. No le tengo miedo a nadie. Tiran cosas buenas y agarran las malas”, sentenció.



