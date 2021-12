La plata que logró Anthony Zambrano en la competencia de los 400 metros planos del atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio este año es la medalla más importante del deporte colombiano en la historia de este evento.

Sin duda que lo hecho por Zambrano es una prueba de velocidad, la tercera más importante del mundo en los Olímpicos después de los 100 y 200 metros lisos, es de una grandeza que tal vez en el país no se le ha dado la dimensión que tiene.



Con tan solo 23 años, Zambrano se convierte en el Deportista del Año para EL TIEMPO, en un resultado que le abre las puertas al estrellato y que confirma que es uno de los mejores velocistas del planeta.



Para este guajiro, lo hecho en territorio japonés es sinónimo de hazaña, no hay competencias más importantes y de enorme repercusión en el mundo olímpico que las de velocidad en el atletismo, por lo que la hazaña conseguida por el hijo de Miladis es un acontecimiento muy importante.

Anthony Zambrano Foto: EFE



Zambrano salvó una actuación colombiana en Tokio que hasta ese 5 de agosto, cuando el colombiano solo pudo ser superado por Steven Gardiner, oro, y dejó con el bronce a Kirani James, en un sensacional remate en la madrugada colombiana, era de regular para abajo.



Dirigido por el ecuatoriano Nelson Gutiérrez, el atleta colombiano terminó en Tokio un año sensacional, un ciclo olímpico que fue corto para él, pero en el que consiguió los mejores resultados.

Arranque ideal

Cuando ganó el oro en los 400 m y ayudó el relevo a obtener el primer puesto en los Juegos Panamericanos de Lima, Zambrano tocó la campana. Cuando eso pasó lo de Perú, pues la meta no era otra sino la medalla olímpica.



La presente temporada ha sido sensacional para él. En la Reunión Atlética de Madrid batió, con tiempo de 44 s 51 cen, al plusmarquista mundial y campeón olímpico, el sudafricano Wayde Van Niekerk, quien tiene el récord mundial en 43 s 03 cen y lucha por recuperar su antigua forma después de la grave lesión de rodilla que sufrió en Ciudad del Cabo, jugando un partido benéfico de rugby, en octubre de 2017.



Van Niekerk parecía tener segura la victoria cuando accedió con clara ventaja a la recta, pero Zambrano, que tiene una marca personal de 44 s 51, cen, lo superó en los últimos 50 metros.



Luego, el colombiano ganó en la competencia de los 400 metros de la válida de Florencia de la Liga de Diamante, con tiempo de 44,46 s, dejando en el segundo puesto al local RE Davide.



Zambrano logró el segundo puesto en los 400 metros de la Liga de Diamante de Doha, con tiempo de 44 segundos 57 centésimas, mientras que el ganador fue Michael Norman, con 44 s 27 cen, en la primera competencia que realizaba, luego de la plata del Mundial de Doha 2019, pues la pandemia lo obligó a confinarse en Barranquilla.

Anthony Zambrano sube al podio y recibe la medalla de plata. Foto: EFE



No pudo ir a la final de la Liga de Diamante, prefirió parar para recuperarse de un problema muscular. Era el líder de los 400 metros, pero le impidió coronarse campeón de la Liga algo que ya había hecho la saltadora triple, Caterine Ibargüen, para Colombia.



Lo que viene para él no es fácil, pues ya el deporte lo ve como el potencial medallista de oro en los Olímpicos de París, pero primero tendrá que revalidar y, por qué no, mejorar la plata del 2019 en el Mundial de Budapest entre el 19 y 27 de agosto del próximo año.



Además, el ciclo olímpico es corto hacia París, de solo tres años, y ya están en carpeta los Juegos Bolivarianos y Suramericanos y se estima que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos.



A eso, hay que sumarle sus participaciones en la Liga de Diamante, que es una cuenta pendiente.



Por todo lo anterior, por lo que hizo en este 2021 y por convertirse en el deportista colombiano con mejor proyección para los próximos ciclos olímpicos es que Ánthony Zambrano es el mejor deportista de 2021 del país.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

