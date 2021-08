'Trabajo para darle un regalo de cumpleaños a mi mamá': Zambrano

Anthony Zambrano cumplió su primer objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio, al clasificarse a las semifinales de la competencia de los 400 metros planos del atletismo.

“Primero que todo hay que darle gracias a Dios por permitirme estar acá otra vez en unos Juegos Olímpicos", dijo Zambrano al Comité Olímpico Colombiano (COC).



Y agregó: "Feliz porque estoy representando a Colombia, a Barranquilla y a La Guajira, y siempre competir por mi madre, por quien la estoy dando toda para darle este regalo de cumpleaños".



Zambrano corrió con referencia de sus rivales en los primeros 300 metros, y cuando entró a la recta final se acomodó para hacer un cambio de ritmo, aunque no tan contundente como lo acostumbra, para asegurar el primer lugar.



"Espero que me sigan apoyando, que me sigan viendo y demostrándoles a los jóvenes que sí se puede. He venido soñando con esto desde hace muchos años, con caídas y levantadas, pero cuando uno tiene un propósito y lucha por él, lo logra”, recalcó Zambrano.



