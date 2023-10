Anthony Zambrano, carta de Colombia del atletismo de Panamericanos 2023

En cualquier evento del ciclo olímpico, el atletismo siempre se roba todas las miradas, por el espectáculo, por el escenario, por la asistencia de público, y en el caso de Colombia, por las posibilidades de obtener una buena cantidad de medallas.

Y así ocurre en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde la tensión y la temperatura, empiezan a subir, por el inicio del ‘deporte rey’, en la renovada pista del Estadio Nacional, que tiene capacidad de albergar a cerca de 50.000 espectadores en cada una de las seis jornadas programadas.

El escenario está ubicado en el Parque Deportivo Estadio Nacional, donde se encuentran concentrados la mayoría de los escenarios, además de la pista de atletismo, en el recinto del mismo nombre, donde se han disputado, entre otros eventos, el Mundial de Fútbol de 1962, el Mundial de Fútbol Sub-20 de 1987, los Juegos Suramericanos de 1986 y 2014 y ahora recibirá a los mejores atletas del continente.



Sin embargo, hay que aclarar, que en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el atletismo ya dio una primera zancada, con la disputa del maratón, el pasado domingo 22 de octubre, en el que Colombia no tuvo representantes, y en el que se impusieron el peruano Cristian Pacheco (2:11:14) y la mexicana Cristian Citlali (2:27:12, récord de los juegos).

El pistoletazo



El primer pistoletazo en la pista se dará mañana lunes 30, con el inicio de la prueba de los 100 metros del decathlon, a partir de la 1:30 p.m. (11:30 a.m. hora de Colombia), en la que nuestro país no tendrá representantes.



Y ese inicio de las competencias de pista y campo también podría llegar con las primeras alegrías para el equipo de 25 atletas colombianos (13 hombres y 12 mujeres).

La primera en competir será Evelis Aguilar, en la semifinal de los 400 metros planos, a partir de las 5:50 p.m. (3:50 de la tarde en Colombia), y posteriormente lo harán, igualmente en las series preliminares, Anthony Zambrano y Johon Perlaza, en los 400 metros, a las 5:58 p.m. (hora local) y Ronal Longa, en los 100 metros, a las 7:05 p.m. de Santiago.

Evelis Aguilar se quedó con el oro en los 400 metros de los Juegos Bolivarianos. Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

Las finales de los 400 metros, tanto para Evelis como para Anthony, si clasifican, serán el miércoles primero de noviembre, y la de los 100 metros planos, para Longa, se disputará el martes 31 de octubre.



En total, este lunes 30 se disputarán cinco finales, con presencia colombiana en tres de ellas. Natalia Linares, quien viene de ser medallista mundial sub-20 y campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputará las medallas del salto largo, prueba en la que ya está clasificada a los Juegos Olímpicos, con su marca de 6,86 metros.



A las 5:40 p.m. el turno será para Mauricio Ortega, uno de los más experimentados en la delegación colombiana, con participaciones en mundiales y olímpicos, y que terminó séptimo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y quinto en Lima 2019.

Natalia Linares. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

La otra final de Colombia en esta jornada será la del relevo 4x400 mixto, con el equipo conformado por Evelis Aguilar, Lina Licona, Anthony Zambrano, John Alejandro Perlaza y Valeria Cabezas, quienes vienen de ser campeones suramericanos, con récord nacional de 3:17.61.



El principal rival de los colombianos es nada más ni nada menos que el equipo de República Dominicana, que fue subcampeón olímpico, en cabeza de la actual campeona mundial de los 400 metros, Maryleidy Paulino.



“Vamos a tener un gran evento, con más de 600 atletas, prácticamente con todos los países del continente representados, en una pista totalmente remodelada y en un gran estadio, como el Estadio Nacional. Esperamos un buen nivel técnico para cerrar el año previo a los Juegos Olímpicos”, dijo el colombiano Julio Roberto Gómez, delegado técnico internacional y director del campeonato.

Las otras posibilidades de medalla

Sin duda alguna que otra de las posibilidades de obtener medallas para la delegación colombiana recae en la vallecaucana Flor Denis Ruiz, quien viene de ser subcampeona mundial del lanzamiento de jabalina y es la cuarta del escalafón mundial, superada solo por atletas que no son del área panamericana. Igualmente su compañera María Lucely Murillo también podría estar en la disputa del podio, pues viene de ser finalista mundial, fue cuarta hace cuatro años en Lima y viene lanzando por encima de los 60 metros en las últimas competencias.



También hay que fijar los ojos en las posibilidades de Arnovis Dalmero, otro de los nuevos talentos colombianos, quien tiene una marca personal de 8,20 metros en el salto largo, es el primero del escalafón suramericano y se ubica en el top-20 del mundo.



Dalmero, además, buscará la marca de clasificación para los Juegos Olímpicos, fijada en 8,27 metros, registro que ya había logrado en el Campeonato Suramericano, cuando marcó 8,29 metros, pero que finalmente invalidaron, por haber usado unas zapatillas de semifondo y no de saltos.



Y por supuesto que no se puede descartar a Carlos Sanmartín, en los 3.000 metros obstáculos, prueba en la que fue medallista de plata en los Panamericanos de Lima 2019 y en la que buscará seguir sumando en el medallero histórico del atletismo colombiano, que tiene hasta el momento un balance de 11 oros, 19 platas y 32 bronces.



Una de esas medallas de oro fue la de Lorena Arenas, en los 20 km marcha de Lima 2019, presea que no pudo defender (la competencia se disputó en la madrugada de hoy), porque la medallista de plata de los Juegos Olímpicos fue inscrita solo para el relevo de los 42 km marcha, en el que hará pareja con José Leonardo Montaña.



“El grupo está muy bien y esperamos tener los resultados planificados a través de todo el trabajo que se ha realizado, con el apoyo del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Atletismo. Creemos que podemos lograr de dos a cuatro medallas de oro y esperemos que se nos den las cosas”, anhela Hernán Atehortúa, director de la comisión técnica de la federación y delegado del equipo en Santiago 2023.





Julio César Sandoval

Para EL TIEMPO

@jucesasi

