Anthony Zambrano aplazó su clasificación a Olímpicos en Santiago

Unas de cal y otras de arena tuvo la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Santiago, cuando, todavía faltan finales en la jornada de este lunes.

Anthony Zambrano tenía la expectativa, en la semifinal de los 400 metros del atletismo, de hacer la marca mínima para los Olímpicos de París 2024, pero alcanzó un registro de 46 s 01 cen, aplazando su objetivo para el miércoles cuando se juegue todo en la final.

Hay opción

También clasificaron a la pelea por el oro sus compatriotas Jhon Perlaza y Evelis Aguilar.



Otra esperanza de clasificar a la final se esfumó en las piernas del veloz Ronal Longa, quien no avanzó a la pelea por las medallas.



La buena noticia corrió por cuenta de Isabella Gómez, quien fue oro en el SUP surf, el 13 de Colombia en Santiago de Chile.



En la mañana del lunes, Gómez fue al agua para competir en el heat por el bronce ante la peruana Vania Torres, a quien ya había superado en la tercera ronda y que venció nuevamente con puntaje de 6.33 unidades frente a un 3.67 de la represente del Perú.



Luego, casi sobre el medio día, y en el heat final por el oro, Isabella volvería a verse la cara con la brasileña Alina Adisaka, competidora con la que había caído en la ronda cuatro.



Sin embargo, para esta ocasión la colombiana registró dos olas calificadas con 5.33 y 2.60, para un puntaje total de 7.93 que superaría por 0.89 unidades al de Adisaka (7.04).



Gómez, de esta forma, confirma su gran potencial en este deporte, en el que volvió a repetir lo que hijo en las justas de Lima hace cuatro años en las que también logró la medalla dorada.

