Anthony Zambrano: las claves que lo llevan a ser finalista

Poco a poco el colombiano Anthony Zambrano se acerca su objetivo en los 400 metros del atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de acceder a la final de la prueba. ¿Cuáles han sido las claves?

1. Su velocidad. El colombiano ha tenido la oportunidad de poner a prueba, con éxito, su cambio de ritmo para los últimos 50 metros de la competencia.



Zambrano es un hombre que tiene una buena arrancada, se regula en la mitad del recorrido, pero suelta su fuerte remate en la parte final de la competencia que, siempre, lo ha dejado en los primeros lugares.



Así lo hizo en la eliminatoria, en la que terminó en el primer lugar.



2. Golpe psicológico. En la eliminatoria, Anthony Zambrano les dio un duro golpe a sus rivales. Lo veían fura de los ligares de clasificación, pero apuntó el paso en el final y se metió de primero.



Eso significa que el colombiano está fuerte y el haber cruzado de primero la línea de sentencia es una advertencia para lo que viene.



Ya lo conocen, sus rivales saben quién es, pero esta actuación les dice que no será fácil derrotarlo.



3. Los tiempos. Como en las dos carreras que ha tomado parte, eliminatoria y semifinal, siempre ha entrado adelante, pues sus tiempos son buenos y mantienen esa opción de ganar la medalla.



No siempre el que gana es el que hace el mejor tiempo, más cuando se habla de las competencias que tienen varias eliminaciones, pero Zambrano, en este punto, pasa la prueba y con honores.



Logró un 44,87 s en la eliminatoria, el tercer mejor registro, después de Michael Cherry, primero con 44,82 s, y de Isaac Mekwala, con 44,86 s.



Y en la semifinal paró el reloj en 43, 93 s, que es nueva marca nacional y suramericana.



4. Confianza. Lo que ha hecho en Tokio le da la seguridad de estar en buena forma. Ya probó a sus rivales y les ha tomado la medida.



Obviamente, no se ha enfrentado con todos, pero con lo que ha hecho a dicho: “presente”, algo que le da seguridad, confianza y con lo que les mete miedo a sus contrincantes.



