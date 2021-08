Angie Orjuela cumplió en maratón de los Juegos Olímpicos

En una mañana de sábado bastante calurosa en Sapporo, la colombiana Angie Orjuela se ubicó en el puesto 55 de la maratón de los Juegos Olímpicos 2020, con un registro de 2 horas, 40 minutos y 04 segundos.

Las fuertes condiciones climáticas justamente hicieron que los organizadores de la prueba determinaran adelantar la salida para las 6:00 a.m. (hora de Japón), tratando de brindar así un mejor ambiente a las deportistas.



Le puede interesar: (Sandra Lorena, la medallista olímpica a la que no le gustaba la marcha)



La medalla de oro fue para la keniana Peres Jepchirchir, quien cronometró 2 horas, 27 minutos y 20 segundos, dejando la plata para su compatriota Brigid Kosgei, quien arribó a 16 segundos, y el bronce para la estadounidense Molly Seidel, quien hizo lo propio a 26 segundos.



Estos eran los segundos Juegos para Angie, quien en Río de Janeiro finalizó 43.



Este sábado, a las 5:00 a.m. (hora de Colombia), se disputará la maratón masculina, prueba en la que estarán Iván González y Jeisson Suárez.



Le puede interesar: (Anthony Zambrano: 'La plata sabe rico, ojalá el próximo sea el oro')



Deportes