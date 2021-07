Por un puesto: Ángel Hernández, afuera de la final de gimnasia en trampolín

Quedando en la puerta de la clasificación, el gimnasta colombiano Ángel Hernández no consiguió un cupo a la final de gimnasia en trampolín en los Juegos Olímpicos al quedarse afuera de la manera más cruel: quedando en un puesto abajo de los ocho cupos que acceden a disputar las medallas.

A pesar de hacer una decente presentación donde consiguió un acumulado de 105.930 puntos en sus dos intentos, Hernández quedó en noveno lugar por una diferencia de 3.555 puntos frente a los 109.485 conseguidos por el gimnasta de la ubicado en la casilla octava, el ruso Dmitry Ushakov. Con esto no le bastó, pues a la final clasifican los ocho primeros lugares.



Por momentos, parecía que Hernández lograría la meta de clasificar a la final que se disputa minutos después de la ronda de eliminatoria, pero la puntuación que logró no es nada reprochable si se mira lo que consiguieron los deportistas que quedaron por debajo de él: menos de 100 puntos.



No obstante, el colombiano tendría una pequeña esperanza de disputar la final si algunos de los clasificados, en un hipotético escenario, no pueden disputar la disputa por las preseas.



