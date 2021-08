Deportista olímpico colombiano narra drama para salir de Japón

Ángel Hernández, el deportista colombiano que compitió en los Juegos Olímpicos en el trampolín de la gimnasia y finalizó en el noveno lugar, narró que tiene serias dificultades para poder abandonar Japón y que se encuentra varado en el aeropuerto de Tokio. Además, hizo otras denuncias.

"Estamos en el aeropuerto de Japón y no hemos podido viajar porque los tiquetes los han comprado por Estados Unidos y como estuvimos en Europa hace menos de 15 días no nos han dejado viajar", afirmó Ángel en sus historias de Instagram .

"Llamamos a nuestro director técnico para preguntarle qué podíamos hacer y su respuesta fue que hiciéramos la cuarentena los próximos días o nos paguemos nosotros nuestros tiquetes. Esas son las respuestas que nos dan a los deportistas que nos partimos el pecho por representar a nuestro país", agregó el deportista, que es nacido en España, pero representa a Colombia.



Pero hay más. El gimnasta denuncia una serie de irregularidades. "Voy a contarles que estuvimos en Europa. Hicimos una concentración que nos dieron plazo de un día para organizarla. Tuvimos que conseguir nosotros mismos los restaurantes donde íbamos a comer, los hoteles y el sitio de entrenamiento de un día para otro porque nos exigieron ese tiempo para darnos el dinero, dinero que nunca nos dieron y nos pidieron que lo consiguiéramos prestado", aseguró Hernández, quien cita en sus historias al Comité Olímpico Colombiano, al ministerio de Deporte y a Indeportes Antioquia.



Finalmente, precisó que ese dinero no se ha devuelto. "Conseguimos el dinero con la liga antioqueña de gimnasia y todavía no lo han devuelto. Lo único que tenían que hacer era comprarnos los tiquetes bien y acá estamos. Entonces es muy triste y me duele", puntualizó.

Muy grave lo que denuncia Angel Hernández en sus historias de Instagram. Están atrapados en Japón @MinDeporteCol @OlimpicoCol. "Esas son las respuestas que nos dan a los deportistas que nos partimos el pecho por el país". https://t.co/y2ya5Uu43M pic.twitter.com/ERweRifvwA — David López B (@lopez03david) August 1, 2021

