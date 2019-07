Colombia, México y Cuba luchan por el quinto puesto

Colombia arranca su participación en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) con el objetivo de superar los 27 oros de hace cuatro años en Toronto (Canadá) y conservar el quinto lugar de la tabla de metales, pero la pelea será muy dura, pues sus rivales, México y Cuba, llegan a la cita armados hasta los dientes.

Si miramos las últimas cinco ediciones de los juegos, Cuba domina a México y a Colombia; en ninguna de las anteriores ediciones han superado a los de la isla. Sin embargo, se ve que los cubanos vienen en caída libre, mientras que sus dos rivales suben la producción de oros.



“En los Centroamericanos y del Caribe, México nos superó, y creemos que viene en busca de hacer lo mismo en Lima. Ese antecedente nos frena, pero consideramos que a Cuba se le puede pelear el puesto”, le dijo a EL TIEMPO Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC).



El año pasado, en las justas de Barranquilla, México ganó con 132 oros, Cuba fue segunda con 108 y Colombia, tercera, al lograr 79 metales dorados, un antecedente que vale la pena tener en cuenta.



Sin embargo, los mexicanos no se confían. No han tenido una buena preparación después de los Centroamericanos y del Caribe, según cuentan en la delegación en Lima.



“El objetivo es superar lo que hicimos la edición pasada, vamos a ver si se puede, pero creo que siempre hay que proponernos una meta, y es superar los 22 oros”, declaró el presidente del Comité Olímpico de México, Carlos Padilla.



En Toronto, Colombia superó a México, por primera vez en las últimas cinco ediciones, por cinco primeros puestos.



“Sería bueno alcanzar el resultado de Mar de Plata, pero el pronóstico reservado nos da buenos dividendos; vamos a dejar que los atletas hagan su trabajo, vayan y se diviertan, y ganen las medallas que deban ganar, y haremos una evaluación después de los Panamericanos, y se hará hasta para quienes no ganaron presea, como el hecho de si hicieron marca, si mejoraron resultado anterior, superaron una ronda o sus tiempos”, indicó Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, quien afirmó que debido a las peleas políticas, los deportistas no se prepararon bien.



Los mexicanos tienen como meta superar los 22 oros de Toronto, un botín muy corto si se piensa que vienen avanzando en el ciclo.



Las clavadistas Paola Espinosa y Yahel Castillo, bronce en el mundial de este año, y Paola Longoria, de Racquetbol, son las principales figuras de la delegación.



Cuba ha evidenciado una baja. Llegó a Lima con 420 atletas, 39 menos que hace cuatro años. Su rendimiento no ha sido el mejor.



Pasó de superar a Colombia por 62 oros en Winnipeg (Canadá) en 1999, a solo ganarle en Toronto por solo nueve metales dorados.



Colombia viene de menos a más: ganó 11 oros en Santo Domingo 2003; en Río de Janeiro, cuatro años más tarde, subió a 14. En Guadalajara 2011 llegó a 24, y en Toronto ajustó 27 oros. Cuba, por su parte, logró 72 primeros puestos en el 2003, en Río llegó a 59, bajó a 58 en el 2011 y en Toronto paró en 36 oros.



“Venimos a luchar. La tarea no es nada fácil, pero vamos a dar la pelea”, señaló José Miranda, director de alto rendimiento de Cuba. El boxeo, en el que tienen un fuerte equipo con Julio César la Cruz, Arlen López y Roniel Iglesias, más los deportes de combate son los fuertes de los cubanos, que no quieren perder la supremacía con México y Colombia en esta competencia peruana.



Las tres delegaciones presentan bajas, pero en la colombiana se notarán las ausencias del gimnasta Jossimar Calvo, quien en el 2015 obtuvo tres oros. Fernando Gaviria aportó en metal dorado en el ómnium, mientras que los golfistas que aportaron tres oros en Toronto tampoco están.



El otro tema es que Mariana Pajón (BMX) viene de una larga recuperación tras su lesión de ligamento cruzado anterior, y Caterine Ibargüen tendrá su gran rival en la venezolana Yulimar Rojas para el salto triple.



La pelea será dura. Colombia, México y Cuba tienen un camino largo por delante en estas justas, en las cuales buscan ultimar detalles para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

​Lima

En Twitter: @LisandroAbel