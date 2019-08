‘Quedo satisfecho, pero pudo haber sido mejor’: presidente del COC

Este domingo terminan los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), y llegó la hora del balance. Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), analizó el resultado y habló de cara al futuro, de la sensación que le quedó con la participación de los medallistas olímpicos, de los deportes a los que no les fue bien, de la falta de recambio y del resultado según el pronóstico de medallas.

¿Lo de Colombia en Lima es positivo?

El balance en términos generales es muy positivo. No nos podemos estancar en solamente mirar los resultados por medallas, y menos evaluar el resultado contra un pronóstico. No era nada distinto que superar lo que se hizo en Toronto (Canadá) hace cuatro años.



¿Y de acuerdo al pronóstico?

Los pronósticos se basan en datos estadísticos, en la capacidad competitiva de los atletas, pero uno nunca se puede olvidar de los factores adicionales que hay alrededor de una competencia, que pueden incidir en ese pronóstico.

¿Cuáles son esos factores adicionales?

Ninguno de nosotros tenía contemplada la posibilidad de que Óscar Figueroa fuera a tener una lesión, menos, lo de Caterine Ibargüen. Hemos tenidos resultados que no estábamos esperando. Perdimos unas medallas que estaban en nuestras cuentas, pero ganamos otras que no lo estaban, como la del taekwondo.



¿Y ese resultado da tranquilidad?

Sin renunciar a hacer la revisión de los resultados sobre todas las variables que pueden incidir en ellos, no puedo desconocer que el resultado nos deja tranquilos. Hay que hacer la revisión de los distintos resultados para ver en qué se falló, qué hay que mejorar y qué nuevo hay que incorporar a este proceso.



Solo Ingrit Valencia y Mariana Pajón, de los medallistas olímpicos, cumplieron, ¿qué lectura le da a eso?

Si nos vamos a concentrar en lo que nosotros esperábamos de nuestros medallistas olímpicos, allí hay un resultado que no nos deja satisfechos. Con ellos estábamos esperando que repitieran su gesta, con mayor razón porque son los Juegos Panamericanos. Hay que analizar caso por caso: qué le pasó a Figueroa, a Ibargüen y a cada uno de los que estábamos esperando el resultado que no se obtuvo.



¿Le preocupa lo que pasó en Lima con miras a Tokio 2020?

No quiero ser alarmista con respecto a Tokio basándonos en estos resultados. Para el 2020 le tenemos que apuntar a lo que le tenemos que apuntar, mejorar el número de atletas clasificados, mantener un número de medallas que nos reflejen el desarrollo deportivo del país.



Hay deportes en los que no se ve recambio, ¿qué piensa de eso?

Claro, es un tema en el que nos tenemos que concentrar más. Ese tema de la reserva y talento. Ahora hay que hacernos la pregunta de quién va a reemplazar a Ibargüen que se retira en Tokio. Figueroa, igual. El panorama en pesas es claro, no en atletismo. No vemos el reemplazo de Caterine. Hay que buscar con quién se suple esa medalla en otro deporte para mantenernos en el nivel.



¿Qué deportes no cumplieron?

No se trata de deportes que no hayan cumplido, sino que no lograron el objetivo. Pesas fue el deporte medallista en Toronto, con 8 oros; acá dio 5. Resultado por debajo de lo previsto. En el ciclismo de pista no nos podemos quedar satisfechos con dos medallas de oro. Reconocemos ausencias de figuras como Fernando Gaviria y Fabián Puerta. En natación carreras tenemos que aspirar a tener mejores resultados. Esperaba de ellos más, al menos unas mejores posiciones.



¿Cuál fue la sorpresa?

Los resultados están más ajustados a lo que estábamos esperando. La sorpresa de todos fue la pérdida del oro de Yuberjen Martínez, y hay que ver qué le pasó, porque a su rival ya le había ganado.



En Centroamericanos y del Caribe se superó la meta de oros por poco y acá en Lima se pasó raspando, ¿no es para preocuparse?

Lo de Centroamericanos fue un resultado más alejado de las opciones que teníamos que este en Lima. No quedé satisfecho porque éramos locales, por la preparación de los atletas, pero nos salieron esos imponderables que afrontamos.



¿Hay alguna excusa para no haber superado con más oros lo de Toronto?

Cualquier excusa es válida, menos que no hayamos atendido a los atletas, que no hubo preparación. No podemos decir que no tuvimos recursos, que las federaciones nos fallaron.



Entonces, ¿no queda satisfecho?

Quedo muy satisfecho porque Colombia es protagonista, pero quedo con el sinsabor de que pudo haber sido mejor.



¿No le preocupa que los resultados de Tokio 2020 no se respondan?

Lo veo con el optimismo de que confiamos en el talento del deporte colombiano.



LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel