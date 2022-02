La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación sigue generando debate en el país.

A las posiciones públicas de varios políticos se le han sumado, de a poco, las reacciones de algunas deportistas colombianas sobre el tema. Vanessa Córdoba, portera del Querétaro de México, muy activa en redes sociales, fue de las primeras en manifestarse.



"No se si sea la única, pero ando con el ojo aguado", expresó en su cuenta.



Luego, un video con una pañoleta verde de 'Causa Justa', la organización que instauró la demanda que derivó en la histórica decisión, representó su apoyo a la despenalización del aborto.

Desde concentración, a horas de jugar un partido importante, lejos de Colombia, pero con el corazón allá. #EsLey ! pic.twitter.com/fcDDFhq30l — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) February 21, 2022

A la espera de más pronunciamientos, la situación ya puso de relieve la lucha que han vivido las deportistas en Estados Unidos en su defensa por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, hasta cerca de la semana 25 de gestación, que consagra la carta magna del país norteamericano y que hace escasos meses tambaleó en ciertos estados.

El caso estadounidense

Aunque ha estado presente a lo largo de la historia del deporte femenino estadounidense, el tema del aborto cobró mayor impacto mediático a finales de 2017.



Para ese entonces, Sanya Richards,campeona olímpica, publicó su biografía 'Chasing Grace: What the Quarter Mile Taught me About God and Life’, con una revelación inédita: 24 horas antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, decidió abortar.



“La culminación de toda una vida de esfuerzo estaba ante mí. En ese momento no parecía que hubiese otra opción. El debate sobre cuándo empieza la vida de un bebé daba vueltas en mi cabeza, y un parto en el tope de mi carrera me fue insoportable. ¿Qué pensarían mis patrocinadores, mi familia, mi iglesia, mis fanáticos?”, apuntaló en su texto, la deportista que ese año ganó el oro en la prueba de relevos de 400 metros.

La medallista olímpica Sanyah Richards. Foto: AFP

Luego, en una entrevista con la tradicional publicación 'Sports Illustrated', expresó: “No conozco a una sola atleta que no haya tenido un aborto”.

Conforme dijo Richards en ese entonces, la mayoría de atletas prefieren no utilizar píldoras anticonceptivas bajo la idea de que, según expresó, “van a ganar peso y les va a afectar físicamente en sus carreras”.



“Pero seguimos compitiendo, y el aborto acaba llegando. Ha sucedido y seguramente sigue pasando. Es algo de lo que todo el mundo se avergüenza y nadie habla, Pero sigue pasando porque las chicas no disponen de la información adecuada”, escribió la deportista.



En 2021, ante la posibilidad de que el derecho al aborto pudiese verse restringido en algunos estados, más de 500 atletas enviaron una carta en defensa de la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy por hoy, sigue estando consagrada.



