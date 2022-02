Las extremas inclemencias climáticas que se vivieron durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín afectaron a algunos deportistas, uno de ellos, incluso sufrió un terrible percance.

Las temperaturas en Pekín han descendido por estos días a los -15ºC y hasta los -30ºC y acompañadas de fuertes viento, por eso la Federación Internacional de Esquí decidió acortar la prueba reina de los 50 km a 30, para hacer menos exigente la competencia.



Sin embargo, en esa prueba fue que el esquiador finlandés Remi Lindholm sufrió un percance en su pene.



Según publica el medio finlandés 'Itahleti', al terminar la prueba el esquiador sintió un dolor muy fuerte en el pene a causa de la congelación.

'Dolor insoportable'

"Era un dolor insoportable, sólo quería llegar para que me pusieran una bolsa caliente", dijo el deportista a este medio de su país.



Lindholm terminó en poco más de una hora y nada más hacerlo tuvo que ir de urgencia al vestuario.



No obstante, según el mismo medio, no es la primera vez que Lindholm sufre este problema, ya le ocurrió en la Copa del Mundo de Ruka.



Sin embargo, el mismo medio cita a un urólogo experto, quien al ser conusltado por este tema, manifestó: "Es muy difícil que el pene se congele porque se contrae mucho. Lo más probable es que sufriera una prostatitis. Por lo general, el síntoma es un entumecimiento de la parte inferior del abdomen, e incluso del escroto y del ano”.



En 2026, los Juegos Olímpicos de Invierno regresarán a Italia, veinte años después de la edición de Turín-2006, y lo harán para una edición en Milán y Cortina d'Ampezzo, cubriendo un amplio territorio y con el objetivo de no realizar demasiadas nuevas infraestructuras por motivos económicos y medioambientales.





DEPORTES