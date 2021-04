Este es Yesid Pira, la revelación de la Vuelta a Colombia

La Vuelta a Colombia tuvo este martes una jornada clave, la llegada al alto de la Línea, y en la meta un joven boyacense sorprendió a todos, dio cátedra de cómo subir en bicicleta, dominó la fracción y es el nuevo líder de la carrera, su nombre es Yesid Albeiro Pira Parada.



Nació y se levantó en Siachoque, Boyacá. Hasta hace poco era uno de esos hombres que se entregan a la labor de recoger papa. Al lado de su padre, Yesid se iba a cumplir con el contrato a las fincas del Boyacá y de Cundinamarca.



Era fácil verlo dormir en cambuches, container, esos que utilizan para albergar a los empleados que se encargados de sacar la papa.



Su papá se llama José Aristóbulo, su mamá, Miryam Estella. Tiene siete hermanos: Germán, Daniel, Angy, Jhon, Mireya y Rubén.



Le cuenta a sus compañeros del equipo Alcaldía de La vega lo difícil que fueron las largas horas que pasaba en los cultivos, las tempraneras levantadas para irse a trabajar, desafiando el fuerte frío que hacía en la región.



No supera los 23 años, pero ya es papá. Vive en Bogotá con su esposa, Karen, en una casa humilde del barrio Codito.



Nadie le ayudó. Él mismo se consiguió un trabajo. Encima de la bicicleta llevaba el sustento para su familia, que lo esperaba todos los días, mientras se iba a repartir los domicilios de un restaurante.



"Vino a Bogotá porque estaba aburrido en el campo y decidió. Tiene 21 años. La mayoría nos ha gustado la bicicleta, salíamos a montar con él, a Chiquinquirá, Pacho y le quedó gustando. Nosotros le colaboramos cuando se fue para Bogotá, con poco, pero le ayudábamos", dijo su hermano, Daniel.



Pira llegó al ciclismo casi que por accidente. Camilo Castiblanco, un reconocido ciclista colombiano, que ha llevado de la mano a Egan Bernal, y Alexander Soler, otro hombre de familia ciclística y que ha sido dirigente, le dieron la mano.



Yesid Alberto, el año pasado, cuando dieron rienda suelta a los ciclistas para que salieran a entrenar, se presentó a un chequeo en el que Castiblanco y Soler miraban prospectos.

Soler, gerente del equipo de La Vega, lo vio. Pira llegó con la bicicleta con la que hacía los domicilios, de hierro, pesada. Sin embargo, eso no fue impedimento para que por los alrededores del alto del Vivo terminara el chequeo en la tercera casilla.



“Se le vio pinta esa vez”, le contó Castiblanco a EL TIEMPO. Los rivales de Pira lo señalaron de remolque, por lo que el joven aspirante a ciclista fue planillado a los ochos días para otro chequeo.

Yesid Pira. Foto: Prensa Fedeciclismo

Castiblanco y Soler estuvieron pendiente de él. El trayecto fue del municipio de La Vega al alto del Vino y Pira lo ganó, fue el primero, algo que despertó la curiosidad en las huestes del equipo.



“Vimos su talento y nos impresionó. La verdad, desde Egan, no he visto a un ciclista con ese motor, con ese talento”, contó Castiblanco.



Soler le dio un casco, el uniforme, se le compraron unas zapatillas. El tema del patrocinio del equipo no fue fácil, pero la alcaldía de La Vega les ayudó para ir a la Vuelta de la Juventud del 2020. Pira no lo pasó bien. Se cayó en las primeras etapas y en la tercera jornada se fracturó la clavícula derecha.



Ese accidente lo obligó a guardar reposo y no pudo ir ni a la Vuelta a Colombia, ni al Clásico RCN, pero ya estaba referenciado y Soler lo firmó para el 2021, tras el interés de varios equipos colombianos.



Yesid no sabe correr profesionalmente. Hasta ahora comienza a saberlo. Cuentan sus compañeros en la escuadra que hasta toca sacarle la alimentación del bolsillo de atrás de la camiseta, porque no es capaz de soltarse del manubrio.



Tiene dificultad hasta para coger la caramañola y llevarla a la boca, por eso sus compañeros están pendientes de él.



El año pasado le pusieron un sueldo, ganaba $ 600.000, pero para este 2021, Soler, de su propio bolsillo, vendiendo una camioneta y un lote, se puso al frente del equipo logró doblarle el sueldo y armar el equipo, en colaboración con la alcaldía de La Vega.

Yesid Pira, líder de la Vuelta a Colombia. Foto: Prensa Fedeciclismo

Fue séptimo en la pasada Vuelta de la Juventud y no terminó más arriba porque no sabe correr, todavía es muy novato, poco conoce de tácticas, del funcionamiento de las bicicletas, cuándo atacar, ir a rueda, pero eso ya lo está aprendiendo.



“Me fui para su casa a explicarle a la señora qué es ser un ciclista profesional. Hasta ahora lo está asimilando, ha aprendido, pero le falta mucho todavía”, contó Castiblanco.



Yesid Albeiro se enorgullece cuando coge su bicicleta. Se pone feliz cuando le entregan un gel o una torta de arroz para que coma durante la etapa, pero todo eso lo ha asimilado gracias a su humildad, a que quiere aprender a ser un ciclista de talla.



"Estudié con él en la escuela Institución Educativa Curuvita, de Siachoque. Corro con él, en el mismo equipo. Muy humilde, dedicado. No terminó el bachillerato", contó Fernando Cuervo.



No se sabe si Pira Parada sabe quién es Luis Herrera, tal vez no conozca su historia, que no sepa que en el Clásico RCN de 1981 era un desconocido y les ganó a todos en la tapa de la Línea, tal y como lo hizo él este martes 20 de abril del 2021.

Yesid Pira de Liro-Alcaldia de la Vega ganó en el alto de la línea @Vueltacolombia1 #VColombia2021 pic.twitter.com/3tsyXt9DA0 — A Puro Pedal (@APuroPedalCol) April 20, 2021

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel