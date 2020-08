Anacona y Dáyer, la estrategia para cuidar a Nairo

Wínner Anacona y Dáyer Quintana serán la mano derecha de Nairo Quintana en el Tour de Francia, que arranca este sábado en Niza, con una opción para los boyacenses de ganar la carrera.

Anacona



La jornada clave. La etapa clave será la que termine en el col de la Loze, es una subida dura y en la que se puede desequilibrar mucho.



Le puede interesar: (Análisis: las tareas de los 10 colombianos en el Tour de Francia)



El momento. Hace dos años no hago una grande. Vamos con ganas y actitud de que este Tour se haga bien. No sabemos cómo se va a responder debido a la suspensión de las carreras y la reactivación de las competencias.



Mano derecha. Con Nairo no solo hay amistad, sino compromiso de trabajo. Hemos compartido equipo y los grandes objetivos hemos sacado lo mejor. He podido brillar en un trabajo y confía en mí. Le agradezco esa confianza y estar al mejor nivel es devolver a esa confianza.



Romper el ritmo. Hay equipos que son un punto de referencia. Está claro que Ineos o Sky han marcado diferencia y ahora el Jumbo está fuerte. Al final, todo son estrategias. Todo lo tienen planeado. En Movistar arriesgamos en poner un ritmo para desbaratar la estrategia y eso se vio flaquear. Habrá que ver cómo jugarán ellos las cartas. Se buscará encontrar el punto flojo de cada equipo y plantearse cómo hacer.



Análisis del Tour. Hay algunos que la cuarentena no les ha hecho efecto, a otros les ha ido mal. El ritmo ha sido brutal, en el Dauphiné me pasó factura, hubo días que los pasé mal. Llegamos bien y el trabajo que se ha hecho ha servido para poner todo a punto. Hubo gente que voló en el Dauphiné y no se sabe si le rendirá hasta la tercera semana.

Nairo y Dáyer, la fórmula Quintana del equipo Arkea-Samsic. Foto: @ Elen Rius

Dáyer



Las claves. Ya sabemos dónde serán las claves. Las etapas de viento igual. Tenemos grandes corredores que nos van a ayudar a pasar esas jornadas difíciles.



El apoyo. Es un orgullo, un placer y un sueño estar con Nairo en una grande. Eso lo pensamos desde que comenzamos a montar en bicicleta. Estar con él y saber que somos piezas claves para cumplir ese objetivo es importante y a la vez existe presión, pero lo afrontamos con calma, actitud positiva.



La estrategia. Es el día a día, donde Nairo necesite estar con él hasta el último momento, de tirar, estar con él y es intentar acompañarlo hasta dónde más podamos.



Le puede interesar: (Egan Bernal prende las alarmas: el dolor de espalda no ha pasado)



La burbuja. El equipo está bien, siempre atentos a las normas. Usamos el tapabocas, gel, mantener la distancia. Los auxiliares es más complicado, van a estar en más contacto con gente externa del equipo, pero a ellos les hacen las pruebas para estar más seguros.

Más noticias del Tour de Francia:

- ¡Cámara escondida! Así vivió Urán la presentación de equipos del Tour



- Hárold Tejada debuta en el Tour y revela el plan A y B del Astana



- Alerta roja en el Tour por rebrotes de coronavirus



DEPORTES