¿Problemas para Nairo? Habló Barguil, su compañero en el Arkea

Warren Barguil es el otro ciclista que tendrá el Arkea para pelear protagonismo en el Tour de Francia al Lado del boyacense Nairo Quintana.

El pedalista francés se prepara con el fin de tomar parte en la clásica París-Roubaix y aprovechó una entrevista en su país para hablar de su desempeño en el Tour.



“Al comienzo de la temporada, Nairo era el mejor escalador del mundo, nadie podía seguirlo", señaló Barguil a Le Télégramme



“Si llega al comienzo del Tour en esa condición, entonces sería normal apoyarlo. Sin pensarlo dos veces, estaré a su servicio. Ser compañero de equipo de alguien que tiene el podio del Tour de Francia en sus piernas no sucede todos los días. No voy a llorar por eso. No me importa hacer el trabajo. Cuando recibo un agradecimiento y recibo lo mismo a cambio más tarde, nunca hay un problema”, precisó Barguil.



Tiene claro sus objetivos en el Tour porque sabe que hay que beneficiar, primero, al equipo.



“El año pasado, estaba bien ubicado en la clasificación general, por lo que no tomé suficientes riesgos. Esta vez, podré jugar en esta alianza con Nairo. Prefiero ganar una etapa que terminar quinto en el Tour de Francia. Si Nairo termina en el podio en París y si levanto mis brazos en un escenario, mi gira será más que exitosa”, precisó.





