Wálter Vargas voló en los Nacionales de Ciclismo

Wálter Vargas (Team Medellín) es el nuevo campeón nacional de la contrarreloj élite, tras la competencia que se llevó a cabo por carreteras del departamento de Risaralda este jueves sobre 38 kilómetros.

Vargas se adueñó del trono que estaba vacío, tras la no participación de Daniel Martínez y dejó en el segundo puesto a Diego Camargo (Education First) y en el tercero a Andrés Camilo Ardila (Team Emirates).



Le puede interesar: (El nuevo choque de James con los históricos de la Selección de los 90)



“Fue una buena contrarreloj. Me sentí de la mejor manera y pode dosificar las fuerzas para el final”, dijo el nuevo campeón nacional.



Este viernes se llevan a cabo las competencias de fondo de las damas Sub-23 y élite sobre 1907 kilómetros.



Le puede interesar: (Sebastián Viera y su versión de la pelea en el Millos vs. Junior)



Los podios:



Damas Sub-23

1. Lina Hernández Tierra de Atletas 27 min 51 s

2. Erika Botero Colnago a 30 s

3. Lina Rojas Tierra de Atletas a 57 s



Damas élite

1. Sérika Gulumá 27 min 31 s

2. Ana Sanabria Tierra de Atletas a 8 s

3. Ana Fagua Boyacá a 18 s



Hombres Sub-23

1. Víctor Ocampo Colnago 39 min 32 s

2. Anderson Arboleda EPM a 13 s

3. Rafael Pineda Colnago a 27 s



Hombres élite

1. Wálter Vargas Team Medellín 43 min 29 s

2. Diego Camargo Education First a 1 min 17 s

3. Andrés Ardila UAE Emirates a 2 min 14 s



Le puede interesar: (Tolima y Millonarios inician la batalla por la estrella)



Deportes