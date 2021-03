Malas noticias para el calendario del ciclismo nacional

La temporada del ciclismo colombiano aún no se ha puesto en marcha. La primera carrera del año para el lote nacional estaba programada para comenzar este jueves.

Sin embargo, ahora los participantes recibieron una mala noticia. La edición número 19 de la Vuelta al Tolima, en la categoría masculina, y la sexta en la femenina, no podrá llevarse a cabo en las fechas programadas inicialmente, del 18 al 21 de marzo.



La Liga de Ciclismo del Tolima anunció que no recibió los permisos para llevar a cabo la competencia y por esta razón solicitó su aplazamiento a la Federación Colombiana de esta disciplina.



La petición a Fedeciclismo es reprogramar la carrera para que esta se dispute del 5 al 9 de mayo.



Es el segundo cambio de fecha que sufre la Vuelta al Tolima este año. Originalmente estaba programada para correrse del 11 al 14 de marzo, pero se pospuso ocho días luego de que la Clásica de Anapoima, programada para esta semana, se aplazara debido a la pandemia de covid-19.



Este es el comunicado emitido por la Liga:



"La Liga de ciclismo del Tolima comunica a toda la comunidad ciclística colombiana que quería participar en la XIX VUELTA AL TOLIMA Y VI VUELTA AL TOLIMA FEMENINA 2021, que después de solicitados con antelación los permisos ante las autoridades viales, a la fecha no han sido concedidos tal y como lo exige el Instituto de Deportes del Tolima INDEPORTES TOLIMA.



"Hemos solicitado a la Federación Colombiana de Ciclismo una nueva fecha que sería 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2021 con el mismo recorrido planteado inicialmente.



"Los respectivos permisos viales ya han sido solicitados para esta nueva fecha ante INVIAS y ANI.



"Esta fecha planteada encaja muy bien en el calendario ciclístico nacional y es atractiva para los equipos que quieren participar. Ofrecemos disculpas ante la situación presentada. El Tolima siempre los recibe y los espera con los brazos abiertos".



