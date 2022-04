Julian Alapahilippe se impuso en la segunda etapa de la Vuelta al país Vasco, que se llevó a cabo entre Leitza y Viana, de 207 kilómetros, en la que Primoz Roglic defendió el liderato y Daniel Martínez sigue a 21 segundos y es décimo en la general.

La etapa estuvo matizada por una fuga de cuatro corredores, que tuvieron el aval del grupo, del líder, Roglic y de su equipo, para buscar el protagonismo.



La fuga no cuajó



Integraron el lote de escapados que disputaron los puntos de la montaña y de los embalajes intermedios Julen Amézquita, Ander Okamika, Ibai Azurmendi e Ibon Ruiz, que llegaron a tener un tiempo considerable sobre el pelotón principal.



Los ciclistas colombianos no tuvieron problemas. Sergio Higuita estuvo pendiente del ruso Alexsandr Vlasov, quien es el mejor ubicado del equipo Bora.



Daniel Martínez se vio arropado por sus compañeros, en una jornada difícil por el ritmo y por las carreteras estrechas.



Jumbo Visma poco se movió y los punteros aprovecharon, sacaron su ventaja. A 10 km de la meta, Ruiz atacó, era el mejor ubicado en la general y podía convertirse en líder.

No hubo organización en el lote principal y Ruiz se fue en busca de la gloria, del triunfo de etapa y del liderato, un gran premio para un Proteam como en Kern Pharma.



El lote aceleró y adelante no se pusieron de acuerdo. Ruiz seguía en busca de la victoria, pero sus compañeros de fuga o trataban de alcanzar. A 3 km de la meta el recorte fue efectivo y el puntero+ solo tenía 7 s sobre el lote grande.



Este miércoles la tercera fracción entre Llodio y Amurrio, de 181 km, con pasos montañosos, pero sin llegada en alto.

Clasificaciones