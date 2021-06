Día de calma para Urán y Chaves en la Vuelta a Suiza

El ciclista portugués Rui Costa (UAE-Emirates) ganó este viernes la sexta etapa de la Vuelta a Suiza, de 130 kilómetros, pero fue luego descalificado y el triunfo fue atribuido finalmente al joven danés Andreas Kron (Lotto-Soudal).

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), ganador de la etapa del jueves, mantuvo el maillot de líder de la general, mientras los colombianos Rigoberto Urán y Esteban Chaves se mantuvieron en el Top 10 de la clasificación general.



Rui Costa, tres veces vencedor de la carrera suiza (2012-2014), había superado en la meta al danés Andreas Kron (Lotto-Soudal) y al austríaco Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), segundo y tercero respectivamente.

Andreas Kron, ganador de la sexta etapa de la Vuelta a Suiza. Foto: Efe

Sin embargo, una maniobra en el esprint final del luso le terminó costando la descalificación, por haber molestado a Kron, que estaba a su izquierda. El danés fue el ganador de la etapa.



Esta sexta etapa comenzó sin Mathieu Van der Poel, ganador de dos etapas y maillot amarillo de líder en el inicio de la semana. El ciclista holandés decidió no tomar la salida de la etapa.



En el día de su 29 cumpleaños, el campeón mundial francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) intentó una pequeña escapada en el principio de la etapa. No tuvo gran éxito con la misma pero pudo conservar su cuarto lugar en la clasificación general.



Carapaz no se vio excesivamente amenazado este viernes. El campeón del Giro de Italia 2019 estuvo toda la etapa en el pelotón, bien rodeado por sus compañeros del Ineos-Grenadiers.



Urán se mantuvo en la quinta casilla de la general, a un minuto y 11 segundos, mientras Chaves subió un puesto, al octavo, luego del retiro de cuatro de sus compañeros del equipo BikeExchange, por causa de una gastroenteritis. Uno de ellos, Lucas Hamilton, iba sexto en la general.



DEPORTES

Con AFP

