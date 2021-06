Urán sigue en la pelea de la Vuelta a Suiza

Stefan Bissegger se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza, disputada este miércoles entre Sankt Urban y Gstaad, de 171 kilómetros, en la que apareció la alta montaña, mientras que Mathieu van der Poel sigue de líder y Rigoberto Urán es el mejor colombiano, 11 en la general.

Bissegger fue el beneficiado del día, no solo porque se impuso en la etapa, sino porque desplazó de la décima casilla de la general a su compañero en el Education First, Urán.



La etapa no fue tan tranquila. Una larga fuga fue la animadora del día, en el que se asomaron los premios de montaña, pero al fin y al cabo poco decidieron para la conformación de la clasificación general.



Van der Poel sigue de líder, escoltado por Julian Alaphilippe, a quien distancia por un solo segundo.



Esta es la segunda victoria de la temporada para Bisseger tras la cosechada el pasado 9 de marzo en la contrarreloj de la París Niza.



La clasificación general no sufre cambios y Van der Poel mantiene la camiseta de líder con el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck) a un segundo y el suizo Stefan Kung (Groupama) a cuatro.



Iván García Cortina es sexto a 16 segundos y el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) séptimo a 17.



La jornada también deparó el inesperado abandono del conjunto Wanty al completo, tras detectar un positivo por COVID-19 de un miembro del equipo.



Este miércoles se corre la quinta jornada entre Gstaad y Leukerbad, de 175 kilómetros, con tres pasos montañosos, uno de tercera y dos de primera categoría.



