El ciclista colombiano Fernando Gaviria (Movistar) logró la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan, Argentina, que se llevo a cabo este miércoles entre el Autodrómo de Villicum y Barreal, de 196 kilómetros, y es el nuevo líder de la carrera.

Gaviria, que en dos ocasiones estuvo cerca de la victoria, esta vez lanzó su ataque de lejos y se impuso con mucha categoría.



Triunfo 50



El velocista, que estrena equipo, se impuso de la mejor manera y le da la primera victoria en la competencia al Movistar.



Fernando Gaviria logró su triunfo 50 de su carrera deportiva, en una competencia que conoce muy bien, pue ajustó su octava victoria en la prueba.



"Fue una linda victoria. Le agradezco al equipo. Un compañero me decía que estaba muerto, que no podía más, pero se esforzaron al máximo", dijo Gaviria.



Y agregó: "Hubo momentos difíciles en la subida, pero he disfrutado la etapa. El calor es extenuante".



Una de las figuras del día fue Egan Bernal, quien en una sensacional actuación saltó del grupo y alcanzó a los fugados, que llevaban más de dos minutos al grupo principal.



Bernal, quien hace un año estaba luchando por su vida, luego de un terrible accidente, figuró y demostró que anda en buenas condiciones.



Sin embargo, la intención del colombiano y del resto de escapados no fructificó y fueron alcanzados.



Los equipos de los embaladores, nuevamente, dieron al traste con el objetivo de los fugados, por lo que la fraccióón se definió en embalaje masivo.

Clasificaciones

Etapa

1. Fernando Gaviria 4 h 35 min 28 s

2. Peter Sagan m.t.

3. Filippo Ganna m.t.

4. Yvs Lampaert a m.t.

5. Niklas Markl m.t.

6. Brandon Rivera m.t.



General

1. Fernando Gaviria 16 h 06 min 19 s

2. Peter Sagan a 10 s

3. Ives Lampaert a 14 s

4. Nicolás Tivani a 16 s

5. Tobías Andersen m.t