Miguel Angel López (Team Medelín) se impuso en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan, Argentina, y es líder, luego del tramo entre Chimbas y el Alto Colorado, de 173 kilómetros.

La etapa fue sensacional. Era la única llegada en alto de la competencia y los escaladores tenían que hacer su presencia.



Ineos fue el que se puso al comando del grupo, más cuando el lote de escapados llegó a superar los cinco minutos de la diferencia.



Una de las figuras del día fue Manuela Tartozzi, quien cuando faltaban 40 minutos para el final de la jornada tenía 6 minutos de diferencia sobre el grupo principal.



Y sobre el perseguidor tenía 1 min 45 segundos, lote en el que estaban Leandro Messineo, Laureano Rosas, Gerardo Tivani y Christopher Jurado.

Fuertes ataques

Ineos llevó el peso de la persecución. Ya la diferencia bajó a 30 km de la meta, que se estableció en 4 minutos, lo que significaba que habría batalla en la subida.



Messineo dio alcanza al puntero a13 km de la meta y trataron de mantener la ventaja que, n ese kilómetro, era de dos minutos.



Team Medellín pasó al frente del grupo. Inesperadamente, Remco Evenepoel, que defiende el título, salió del grupo a 9 km del final. Ineos tuvo que marcar, pero se demoraron en llegarle.



Y a 7 km de la llegada el que se voló del pequeño grupo fue Miguel López, a quien se le pegó Higuita, pero a 5 km de la meta, ‘Supermán’ se fue en solitario a reclamar la victoria y el liderato.



Gran carrera de Bernal, le ayudó a Filippo Ganna en la subida, que demostró sus grandes progresos y va camino a no solo ser un buen ciclista al reloj.



"Una victoria linda. Han pasado muchas cosas. Pienso en mi familia, en mi esposa. Hemos pasado momentos difíciles", dijo López.



Y agregó: "Estamos motivamos. Oscar Sevilla es un gran líder y me ha dado mucha moral. No me encontraba del todo bien, cambié dos veces de bicicleta, pero él me dijo que quedaba mcho".



Este sábado se llevará a cabo la sexta fracción, con salida y llegada en el Velódromo Vicente Chancay, de 144 kilómetros.

Clasificaciones

Etapa

1. Miguel López 4 h 07 min 10 s

2. Filippo Ganna a 30 s

3. Sergio Higuita a 39 s

4. Egan Bernal a 40 s

5. Einer Rubio m.t.



General

1. Miguel López 20 h 13 min 37 s

2. Filippo Ganna a 18 s

3. Sergio Higuita a 44 s

4. Egan Bernal a 50 s

5. Einer Rubio m.t.

6. Brandon Rivera a 1 min 01 s

7. Remco Evenepoel a 1 min 19 s

¡TRIUNFO ESCARABAJO! ¡TRIUNFO COLOMBIANO!



🇦🇷 - Miguel Ángel López conquistó la etapa 5 de la Vuelta a San Juan y es líder de la carrera.



Hermosa fracción para el ciclismo colombiano con cuatro nacionales en el TOP5:



3- Sergio Higuita.

4. Egan Bernal.

5- Éiner Rubio.



¡ORGULLO! pic.twitter.com/1ZbXXOBF6Q — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@Orios8) January 27, 2023



