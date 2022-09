Después de la jornada de descanso, la Vuelta a España 2022 entra en su última semana con una jornada llana, de 189,4 kilómetros, en la que no se espera ningún cambio en la general.

La carrera empieza con los ojos puestos en las tres últimas metas en montaña para definir el podio (miércoles, jueves y sábado). Todas, jornadas en las que se espera mucho del colombiano Miguel Ángel López.



El ciclista boyacense, del Astana, arranca hoy en la sexta casilla de la general, cerca del quinto y del cuarto, y lejos del podio, pero con la esperanza intacta de seguir avanzando y, por qué no, ganar una etapa.



Ya ha recuperado dos puestos en la segunda semana, pero lo importante es el tiempo que ha remontado. Ya tiene a 3 min 50 s a Roglic, segundo; y a 3 min 23 s a Mas, que es tercero. Pero lo clave es que con Ayuso, cuarto, está a 35 s; y de Rodríguez, quinto, está a solo 8 segundos.



Sin embargo, y a pesar de lo que ha pasado, en el equipo Astana tienen mucha confianza en el remate que pueda tener el corredor de 28 años en la prueba.



Así se lo confirmó Giuseppe Martinelli, director deportivo de la escuadra kazaja, a EL TIEMPO.

'Estar dentro de los cinco primeros será lo ideal'

Miguel Ángel López Foto: Javier Lizón. Efe

“El equipo cree ahora en lo que hará López. Tiene etapas para figurar en la montaña. Y después de eso seguro miramos lo que se hará para la general”, le dijo a EL TIEMPO Giuseppe Martinelli, uno de los directores deportivos de la escuadra kazaja.



Y agregó: “Los más fuertes con Evenepoely Roglic y el resto está más o menos igual. Hemos visto que algunos han cedido y López sube, eso nos da confianza”.



‘Supermán’ López llegó a estar en el puesto 32 de la general en las primeras etapas, en las que no encontró el golpe de pedal para estar con Roglic, Evenepoel y compañía.



“Miguel, antes de Burgos, corrió poco. Se lesionó en el Giro, no tuvo mucha competencia y eso lo ha perjudicado, lo pagó en la primera parte de la Vuelta. El cambio de ritmo, venir de la frescura al trajín le hizo daño”, contó el DT.



Martinelli analiza y asegura que lo que falta de la Vuelta es importante para López y para la escuadra, que tiene bien definidos los objetivos con el ciclista boyacense.



“La tercera semana va a mejorar para él. Es un corredor que le va mejor en el final. Espero que llegue al podio, pero estar dentro de los cinco primeros será lo ideal, con eso quedamos contentos. Hay que seguir en la lucha, uno nunca sabe. Ganar una etapa es posible, aunque no es fácil, hay muchos intereses de los demás equipos y habrá fugas largas”, sentenció el técnico.



LISANDRO ABEL REGINFO

DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @LisandroAbel

