Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), se sintió "muy feliz" tras imponerse en la meta del Monasterio de Tentudía, hecho que supuso cerrar el ciclo de victorias en las tres grandes.



Su victoria en la etapa 17 se traduce en alegría. Y su bolsillo también la siente.

'Rigo' festeja

Rigoberto Urán celebra el triunfo en la etapa 17 de la Vuelta a España. Foto: Jorge Guerrero. AFP

La victoria de este miércoles representó el triunfo de la fe en sí mismo, de la experiencia y de la fuerza que le queda al ciclista antioqueño de 35 años.



“Siempre es muy lindo ganar. En la Vuelta lo venía buscando desde hace muchos años, porque uno ya tiene victorias en el Giro y en el Tour, y faltaba la Vuelta. Como corredor de tres semanas supone cumplir un sueño. Es un día muy especial. Terminar primero me da mucha felicidad", dijo emocionado.



Urán fue el más fuerte entre los 13 corredores que protagonizaron la fuga del día, y al final, a pesar de los ataques de sus rivales, el ciclista de Urrao pudo entrar en primera posición.



"Soy el primero en creer en mí. Muchas veces, cuando no se cumplen los objetivos hay que ser realistas, pero hoy estoy feliz, contento, y aprovecho para mandarle un saludo a nuestro director, que le tocó abandonar la carrera con algunos problemas con su familia", dijo.



Además, Urán precisó que "esta victoria significa que siempre tenemos que creer, luchar. A veces tenemos los resultados muy lejos e imposibles de llegar, pero lo importante es cada día levantarse con buena actitud, con felicidad e intentar no perder la ilusión. Es algo que yo llevo aplicando en mi vida”, detalló.



El líder del EF Education explicó el desarrollo del momento de la verdad en la etapa, cuando a falta de 1 km comenzaron los ataques.



"Había corredores muy rápidos, obviamente tenía que gastar un poquito más porque era el que más me estaba beneficiando, sacando tiempo en la general. Corredores como Soler son muy fuertes, tenía que estar atento. Finalmente, a falta de 300 metros vi la oportunidad, y dije: ‘es ahora o nunca’. Lo intenté y logré una etapa muy linda para mí, para mi equipo y para mi carrera", concluyó.



El premio para el antioqueño

Rigoberto Urán Foto: Javier Lizón. Efe

De acuerdo con lo establecido por la organización de la Vuelta, el premio por ganar la etapa para Urán es de 11 mil euros.



En pesos colombianos el valor ascendería a más de 48 millones de pesos.



Eso sí, es muy difícil que todo el botín vaya para 'Rigo', pues la escuadra EF, como tantas otras, suele repartir el premio acumulado entre sus integrantes al final de la carrera.

​*Con EFE