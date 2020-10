¿Corre peligro la Vuelta a España con los casos de covid-19 del Giro?

El mundo del ciclismo tuvo un día difícil este martes, cuando la organización del Giro de Italia reportó varios casos positivos de coonavirus, tras los cuales los equipos Mitchelton-Scott y Jumbo Vima tomaron la decisión de irse de la competencia.

En el elenco australiano cuatro exámenes fueron controlados positivos al virus, porque lo que los cinco ciclistas que estaban en competencia no partieron para la d´cima jornada de 177 km.



Jumbo Visma fue reportado con el positivo de Steven Kruijswijk, su líder y quien estaba en la casilla 11 de la clasificación general.



Además, en la misma situación se encontraron los del Sunweb, por el control de Michael Matthews, pero el grupo sí continuó en la prueba. Una persona del staff del Ineos y del Ag2r sufrieron la misma suerte.



Lo que ha pasado pone en alerta a la Vuelta a España, que arrancará el próximo 20 de octubre y que ha tomado todas las medidas necesarias.



“Estamos preocupados desde marzo, tenemos que reforzar las medidas y ver la experiencia de otras carreras”, aclaró el director de la carrera, Javier Guillén.



La suerte del Mitchelton-Scott y del Jumbo Visma no corre peligro para la Vuelta, pues allá estará una nómina muy diferente a la que compitió en el Giro.



Caso igual tine el Mitcheklton-Scott, que piensa ir a la Vuelta con el colombiano Esteban Chaves, que no está en el Giro y se encuentran entrenando con otro grupo.



El tema de la carrera española es que el coronavirus cada vez se hace más presente en ese país.



Ya Madrid, la capital, tiene un cerco de epidemia grande, los casos aumentan cada v más y parte de la ciudad tiene restricciones. Eso se ha extendido a varias regiones.



